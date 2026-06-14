La Policía Metropolitana de Bogotá entregó un balance detallado sobre la intervención hecha este domingo en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Navarra, luego de una denuncia ciudadana que permitió detectar un presunto caso de abuso sexual.

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El teniente coronel Norberto Caro, en representación de las autoridades, explicó que “una vez la Policía tiene conocimiento de los hechos acude a la zona de atención y se entrevista con la ciudadanía. Es allí donde manifiestan que al parecer un ciudadano de nacionalidad extranjera estaría cometiendo un presunto hecho de acto sexual abusivo con menos de 14 años”.

Acá, lo explicado desde la Policía:

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La @PoliciaBogota confirma la captura de un sujeto de nacionalidad extranjera acusado de presunto abuso sexual a menores, el coronel Norberto Caro confirma que el capturado queda a órdenes de la @FiscaliaCol pic.twitter.com/wiSZlI9u0M — Manuel Salazar (@manolitosalazar) June 14, 2026

Según el oficial, la respuesta de las autoridades fue inmediata. “En coordinación con infancia y adolescencia se ingresa al apartamento y es así que se encuentran 3 menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, agregó Caro.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), ingresó al inmueble. El menor presuntamente abusado fue rescatado y trasladado a un centro médico para valoración.

En el lugar también se hallaron otros dos menores, y los tres recibieron atención preliminar antes de ser llevados a un centro asistencial para exámenes médicos completos.

Video de la detención del presunto abusador en Bogotá

El implicado fue sacado del edificio bajo custodia policial, en medio de la indignación de los residentes que se congregaron en el sector. Según se aprecia en imágenes que circularon en redes, transeúntes le gritaron de todo al hombre, quien iba altamente acompañado por la Policía:

Acá, un video que muestra el momento en el que sacaron al hombre del edificio, compartido por Citytv:

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se pronunció a través de su directora, Astrid Eliana Cáceres, quien agradeció el reporte ciudadano y confirmó que la Policía de Infancia y Adolescencia puso a disposición de las autoridades administrativas a dos niñas y un niño, quienes están siendo valorados en salud en el proceso de verificación de derechos.

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