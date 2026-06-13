Se trata de la muerte de José Ortíz Moreno, integrante del esquema de protección del concejal de Bogotá Fernando López. Según aseguró el cabildante, su colaborador desapareció luego de terminar su jornada laboral el pasado 10 de junio y fue hallado 36 horas después en delicado estado de salud.

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Ortíz Moreno salió de sus labores hacia las 5:00 de la tarde de ese día y, desde entonces, se perdió su rastro. Luego de más de un día de búsqueda, fue encontrado y trasladado a un centro asistencial.

La reacción del concejal Fernando López después de la muerte de su escolta

El concejal de Bogotá expresó su rechazo por lo ocurrido y pidió que el caso no quede en la impunidad. Señaló que José Ortíz Moreno trabajó durante dos años en su esquema de protección y acompañó su labor en el Concejo Distrital.

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“Nos duele profundamente la partida de José. Fue un compañero, una persona comprometida que durante dos años estuvo al servicio de nuestra seguridad. Hoy acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, indicó López en un comunicado publicado por el concejo de Bogotá.

En su pronunciamiento, López pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para determinar qué ocurrió durante las horas en que el funcionario permaneció desaparecido.

“Le he pedido al secretario de Seguridad que, a través de nuestra Policía, mire las cámaras, siga, que son casos que se pueden dar con la captura de estos delincuentes. Estaremos atentos a la investigación por esta extraña muerte”, agregó López, según recogió El Tiempo.

Hipótesis sobre muerte de escolta de concejal en Bogotá

Según el cabildante, una de las líneas que se analiza dentro del caso es que Ortíz Moreno habría sido intoxicado con escopolamina, lo que sugiere que habría sido víctima de robo o ‘paseo millonario’. Esta circunstancia hace parte de las indagaciones que adelantan los organismos competentes.

Las autoridades deberán establecer las extrañas circunstancias en las que el funcionario fue encontrado y las causas exactas de su fallecimiento tras ser trasladado al centro médico.

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