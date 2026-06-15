El ciudadano extranjero identificado por las autoridades como Grant Gail, originario de Texas, Estados Unidos, fue señalado en un presunto caso de abuso sexual contra un menor de 14 años en el norte de Bogotá.
Los hechos ocurrieron en un edificio del sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, y fueron reportados por vecinos que alertaron a la Policía tras observar una situación sospechosa en el balcón de un apartamento ubicado en un cuarto piso.
#BOGOTÁ | La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la identidad del ciudadano extranjero señalado en el caso de presunto abuso sexual contra un menor de edad en el norte de la capital.
Se trata de Grant Gail, oriundo de Texas (Estados Unidos), quien, según las autoridades,…
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 15, 2026Lee También
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De acuerdo con la información oficial, el hombre adelantaba un proceso de adopción de tres menores que permanecían con él en el inmueble.
Tras recibir la denuncia, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y agentes de la Sijín, llegaron al lugar para atender el caso.
Durante el procedimiento fueron encontrados tres menores de 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica y atención especializada.
El señalado quedó bajo custodia mientras se realizan verificaciones sobre su identidad, antecedentes y los hechos denunciados.
La Procuraduría solicitó la intervención de entidades como la Fiscalía, Migración Colombia y el ICBF para garantizar la protección integral de los menores.
Actualmente, las autoridades mantienen reserva sobre el proceso mientras avanzan las investigaciones y el restablecimiento de derechos de los niños involucrados.
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