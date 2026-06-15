El caso de un presunto agresor sexual detenido en Bogotá contra un menor de edad tiene un nuevo capítulo gracias a información por parte de una de las autoridades responsables en Colombia.

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El domingo 15 de junio de 2026, un operativo de la Policía Metropolitana de la capital colombiana permitió el rescate de un menor de edad atrapado en una vivienda en el norte de la ciudad. Una denuncia de los vecinos activó los protocolos de seguridad debido al mencionado señalamiento.

Sobre el tema, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, salió al paso para ofrecer datos acerca del proceso de adopción, en respuesta a información que surgió.

Lo primero que pidió es que no se especule y se esperen las investigaciones, de acuerdo con una publicación desde su cuenta personal en X (antes conocido como Twitter), replicada desde esa red por Blu Radio. En ese mensaje, se refirió al proceso.

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“La adopción de este caso en particular está a cargo de la institución especializada denominada IAPAS, que están facultadas por la ley para realizar adopciones internacionales.

La funcionaria aclaró una información que surgió alrededor de Bienestar Familiar, al tiempo que indicó el papel de las diferentes autoridades en medio de este controversial suceso.

“El caso de restablecimiento lo llevaba una comisaría de familia (no Defensoría de ICBF), todos los datos tienen reserva legal de ese caso. El proceso para mayor garantía lo está acompañando la Procuraduría”, sentenció.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó que el niño que presuntamente fue víctima de actos abusivos en el barrio Chicó Navarra, Bogotá, está en proceso de adopción, a cargo de IAPAS, una institución especializada. Aclaró que “el caso… pic.twitter.com/uRGHeRQjYq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 15, 2026

Los hechos de presunta agresión al menor en Bogotá ocurrieron exactamente en un edificio residencial ubicado sobre la calle 106A con carrera 19. El reporte ciudadano movilizó de forma inmediata a los uniformados de los cuadrantes y a los investigadores judiciales de la Sijín.

Las unidades de socorro trasladaron rápidamente al niño afectado hacia un centro asistencial médico especializado para su respectiva valoración física y psicológica. Las autoridades activaron la ruta de restablecimiento de derechos de la infancia.

Antes de retirar al sospechoso de la edificación, el personal de protección evacuó de la vivienda a tres mujeres adultas y a tres menores con edades entre los 4 y 15 años. Este grupo familiar recibió el debido acompañamiento institucional.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá coordinó las acciones logísticas y emitió el informe oficial sobre el procedimiento desarrollado en la zona norte. Los uniformados custodiaron el perímetro para evitar alteraciones del orden público.

“La comunidad alertó a la Policía sobre la ocurrencia de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. De inmediato, unidades de la Policía y de la Sijín acudieron al lugar. El niño fue rescatado y trasladado a un hospital. El adulto está en poder de la Policía para la verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas”, apuntó la Secretaría de Seguridad.

El individuo señalado permanece bajo estricta custodia de la Fiscalía General de la Nación en una Unidad de Reacción Inmediata. Los peritos judiciales avanzan en la legalización de la captura y la imputación de cargos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también reaccionó desde su cuenta en X sobre el tema para ofrecer detalles y exponer su postura frente a este tipo de casos.

“Hoy, sobre el mediodía, la Policía y los equipos de Bogotá

respondieron a la alerta de la comunidad de un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en Usaquén. La Policía de Infancia y Adolescencia hizo presencia en el lugar de los hechos para atender el caso, igual que el equipo de gestores locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad. El ICBF también fue informado. Los tres niños que se encontraban en el lugar fueron trasladados por la autoridad competente a un centro médico para que sean valorados como corresponde. Por otro lado, la persona señalada por la comunidad quedó bajo custodia de la Policía, quien sigue investigando los hechos. Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso. Pero, hasta tanto, quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”, concluyó.

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