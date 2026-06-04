Un juez envió a la cárcel a Laura Valentina López, madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses que murió recientemente en El Espinal, Tolima, luego de presentar varios problemas de salud que, según la Fiscalía, no fueron atendidos de manera oportuna.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el ente acusador, la menor permaneció durante varios días con síntomas como congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión sin recibir atención médica. La situación habría permitido el avance de una neumonía que terminó afectando uno de sus pulmones.

Por estos hechos, un fiscal le imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. La hipótesis de la investigación apunta a que la madre habría incumplido su deber de cuidado frente al deterioro progresivo de la salud de la niña.

Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía, el juez del caso acogió la solicitud del ente investigador y ordenó el traslado de la mujer a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

Lee También

El caso ha causado conmoción en Tolima y continúa siendo materia de investigación. Por ahora, buscan establecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de la menor y continúa la búsqueda del presunto agresor que habría abusado de la menor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.