El hombre señalado de agredir brutalmente a una mujer en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, se presentó voluntariamente ante las autoridades, días después de que el caso se hiciera viral por un video de cámaras de seguridad que registró la violenta agresión.

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Las imágenes, captadas el pasado 15 de julio, muestran el momento en que un hombre ataca a quien sería su compañera sentimental, justo después de que ella descendiera de un taxi. El caso causó rechazo en redes sociales y motivó un pronunciamiento de las autoridades departamentales.

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A través de su cuenta en X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que Edwin Ricardo Reyes Vargas, identificado como el presunto responsable de la agresión, se presentó ante la Estación de Policía de Girardot.

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Según explicó el mandatario, el hombre fue trasladado posteriormente a Fusagasugá para atender un requerimiento de la Fiscalía Quinta, entidad que adelanta las actuaciones judiciales correspondientes.

“La presión social y de las autoridades lograron que Edwin Ricardo Reyes Vargas, señalado como presunto agresor de una mujer en Fusagasugá, se presentara voluntariamente ante las autoridades en la Estación de Policía de Girardot”, escribió Rey.

El gobernador añadió que el señalado permanece en las instalaciones de la Fiscalía, acompañado por la Defensoría Pública, mientras avanzan las diligencias del proceso. Asimismo, reiteró el rechazo de la administración departamental frente a este tipo de hechos.

“En Cundinamarca no toleramos ningún acto de violencia contra las mujeres. Seguiremos respaldando el trabajo de las autoridades para que este proceso avance con celeridad y la justicia actúe”, manifestó.

El caso se conoció públicamente luego de que circulara un video de una cámara de seguridad en el que se observa cómo el agresor golpea a la víctima con puños y patadas, e incluso la ataca con un casco de motocicleta.

En las imágenes también se aprecia que, pese a los intentos de la mujer por alejarse, el hombre continúa persiguiéndola para seguir agrediéndola, mientras varios perros que se encontraban en el lugar ladraban durante la escena.

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De acuerdo con un informe policial conocido, la víctima es una mujer de 28 años, quien fue trasladada al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde recibió atención médica tras la agresión. El mismo reporte señala que, una vez conocido el caso, las autoridades activaron la Ruta Púrpura y los mecanismos institucionales de protección para víctimas de violencia basada en género.

Estas acciones fueron desarrolladas de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las dependencias competentes de la administración municipal.

Además, la mujer fue entrevistada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) como parte de las actuaciones que buscan esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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