Un video captado por una cámara de seguridad encendió las alarmas en Fusagasugá luego de mostrar la agresión que sufrió una mujer en plena vía pública luego de bajarse de un taxi el pasado 15 de julio de 2026.

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Las imágenes, que comenzaron a difundirse en redes sociales, motivaron una investigación para identificar al responsable y esclarecer qué ocurrió con la víctima, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La grabación muestra a un hombre golpeando en repetidas ocasiones a una mujer en un sector del barrio Gaitán, segunda etapa, en Fusagasugá (Cundinamarca). La violencia del ataque provocó indignación entre los habitantes del municipio y llevó a que las autoridades iniciaran las primeras verificaciones para establecer las circunstancias del caso.

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De acuerdo con La Kalle, la Policía Nacional asumió la investigación una vez conoció el video y comenzó la recolección de información, incluyendo entrevistas y la revisión de otros elementos que permitan identificar tanto al presunto agresor como a la mujer que aparece en las imágenes.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades intentan determinar cuándo ocurrió exactamente la agresión y si existen más registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de las dos personas involucradas antes y después del ataque.

Rechazamos de manera contundente el reciente caso de violencia contra una mujer ocurrido en nuestro municipio. Activamos las rutas de atención y trabajamos con la Policía Nacional para ubicar al presunto responsable. 💜 No estás sola. Líneas de atención en el video. ⬇️ pic.twitter.com/o5Y7AXNFVe — Alcaldía Fusagasugá (@AlcFusagasuga) July 16, 2026

Buscan a la mujer que aparece en el video de la agresión

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que, según el citado medio y publicaciones en redes sociales, la víctima fue reportada como desaparecida.

Por esa razón, la Policía, con apoyo de la Secretaría de la Mujer y Género de Fusagasugá, activó una ruta de búsqueda para establecer su estado de salud y brindarle el acompañamiento previsto para casos de violencia basada en género.

#ATENCIÓN 🚨 Mónica está desaparecida tras brutal agresión de su pareja sentimental 🚨 Intensifican búsqueda de Mónica Pérez en F/sugá (C/maraca) cuyo paradero es desconocido desde hace un día tras la salvaje golpiza de la que fue víctima el pasado 15JUL en horas de la madrugada.… https://t.co/LqNSrNX03I pic.twitter.com/W5EXCcNUFr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 16, 2026

Las autoridades también solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que conozca la identidad de la mujer o tenga información que permita ubicarla, así como datos sobre el hombre que aparece en la grabación, puede comunicarse con los canales oficiales.

Aunque existen versiones en redes sociales que indican que la mujer ya apareció, no hay reporte oficial de las autoridades y se espera que en las próximas horas se aclare el paradero de la víctima.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades insistieron en la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres para facilitar una intervención oportuna y evitar que este tipo de agresiones se repitan.

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