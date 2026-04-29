Una nueva jornada de violencia sacudió la madrugada de este martes 28 de abril al municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. Un ataque armado registrado en el barrio Gaitán dejó como saldo una persona muerta y otra gravemente herida, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

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De acuerdo con reportes preliminares conocidos por medios como Q’HUBO Bogotá, el caso ocurrió hacia las 2:00 de la mañana en la calle tercera con carrera 11. La víctima fatal fue identificada como David Mayorga, quien se encontraba junto a otras personas en el lugar cuando fueron sorprendidos por un sicario.

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Según versiones de la comunidad, cuatro personas departían en la zona cuando un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta abrió fuego de manera repentina. En medio del ataque, Mayorga perdió la vida, mientras que otra persona resultó herida por impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

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La rápida reacción de la Policía Nacional permitió activar un “plan candado” en la zona, apoyado en la información suministrada por ciudadanos que describieron a los sospechosos y el vehículo en el que se movilizaban. Minutos después, uniformados lograron ubicar a dos hombres que coincidirían con las características entregadas.

Durante el procedimiento se registró un intercambio de disparos entre los presuntos implicados y las autoridades, dejando a uno de los sospechosos herido. Ambos fueron capturados en el operativo, en el que además se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver y la recuperación de la motocicleta utilizada en el hecho.

En un comunicado, la Policía de Cundinamarca confirmó los resultados del operativo y señaló que “a través de un intercambio de disparos se logra ubicar a las personas responsables, logrando la judicialización de dos sujetos y la incautación de dos armas de fuego”. Asimismo, indicó que tanto las víctimas como los capturados registran antecedentes por delitos como porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar y tráfico de armas.

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Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la verificación de los móviles del crimen, mientras se articulan con la administración municipal para reforzar las estrategias de seguridad en Fusagasugá.

Por ahora, el caso sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia y genera preocupación entre los habitantes del sector.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.