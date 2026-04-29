Un nuevo hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma de fuego en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa.

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De acuerdo con la información conocida, el crimen ocurrió en la calle 72C bis con carrera 87, donde varios disparos alertaron a los residentes del sector. Testigos aseguran que se escucharon al menos cinco impactos de bala, lo que causó temor entre la comunidad.

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Según versiones preliminares de ‘Gatonoticias’, la víctima se dirigía hacia su vivienda cuando, al ingresar a la calle donde residía, se encontró de frente con un hombre que, en circunstancias aún no esclarecidas, sacó un revólver y le disparó en repetidas ocasiones.

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El hombre cayó gravemente herido sobre la vía pública y murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, vecinos salieron de sus casas y encontraron el cuerpo sin vida en medio de la calle. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.

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Uniformados de la Policía llegaron al sitio minutos después de conocerse el hecho, acordonaron la zona y dieron inicio a las labores de investigación. Personal de criminalística se encargó de la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades trabajan en la identificación del responsable y en establecer los móviles del crimen, en medio de la preocupación de los habitantes del sector por los hechos de violencia que continúan afectando la localidad.

Bajo Sospecha

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