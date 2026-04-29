Nuchem Aber fue hallado muerto el pasado 22 de abril en el sur de Bogotá, dentro de un armario plástico en el sector de Brasilia, entre las localidades de Kennedy y Bosa.

Sigue a PULZO en Discover

Su identidad fue confirmada días después por Medicina Legal mediante registros odontológicos proporcionados por su familia a través de la Embajada de Estados Unidos.

El cuerpo presentaba signos de violencia, aunque las autoridades descartaron que hubiera sido desmembrado, como se dijo inicialmente.

Aber había llegado a Colombia semanas antes, al parecer para una visita corta durante la Pascua judía (Pésaj), y se hospedaba en un apartamento arrendado.

Lee También

Durante su estadía, frecuentaba una sinagoga en Bogotá. Su desaparición generó preocupación tras perder contacto con sus familiares.

Cámaras de seguridad registraron su última aparición el 21 de abril en el barrio Niza, en Suba, cuando salió de un inmueble en horas de la noche. Desde entonces, no se supo más de él hasta el hallazgo de su cuerpo.

La Fiscalía investiga el caso sin descartar hipótesis. Una de las líneas preliminares iniciales del crimen sugiere que el hombre pudo ser víctima de un robo violento por parte de un grupo criminal. Entretanto, las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.