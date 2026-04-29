Una nueva jornada de violencia sacudió a Bogotá en la noche del martes 28 de abril, luego de que se registraran dos hechos con armas de fuego en distintos puntos de la ciudad, dejando como saldo una persona muerta en el centro y una mujer fallecida tras un ataque en el sur de la capital.

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El primer caso ocurrió hacia las 9:00 p. m. en la carrera Séptima con calle 17, en pleno corazón de la ciudad. Según informó Citytv, la víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

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De acuerdo con testigos citados por el medio, los atacantes habrían llamado al hombre por su nombre. Al voltear para responder, fue impactado por disparos y cayó gravemente herido en la vía pública. Aunque ciudadanos alertaron a los servicios de emergencia, la víctima falleció en el lugar.

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El teniente coronel Gabriel Pardo, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó que los uniformados acudieron tras recibir el reporte a través de la central de comunicaciones. “Se encuentra a un ciudadano de sexo masculino con diferentes lesiones ocasionadas por arma de fuego”, indicó el oficial.

Tras el crimen, la zona fue acordonada durante varias horas mientras unidades del CTI de la Fiscalía y personal de criminalística adelantaban la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas. Las autoridades también revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido revelada y una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas.

Ataque en Usme dejó una mujer muerta

Horas después, otro hecho violento se registró en el barrio Betania, en la localidad de Usme, donde una pareja fue atacada con arma de fuego, también según información de Citytv.

Las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Meissen. Sin embargo, la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el hombre permanece en estado crítico.

Sobre este caso, el teniente coronel Luis Gabriel Pardo señaló que “resultan lesionadas dos personas por arma de fuego (…) donde lamentablemente fallece la mujer”.

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En el lugar del ataque, las autoridades hallaron un revólver que habría sido utilizado por los agresores. Testigos aseguran que los responsables ya estarían identificados, por lo que las autoridades avanzan en su búsqueda para esclarecer los hechos y dar con su captura.

Ambos casos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en medio de una creciente preocupación por los hechos de violencia que afectan distintos sectores de la capital.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.