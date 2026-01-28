El ciclismo colombiano enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente por una grave situación judicial que involucra a uno de sus máximos ídolos. Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España y leyenda absoluta del deporte nacional, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un caso de desaparición forzada ocurrido en 2002.

Según se mencionó este miércoles 28 de enero en Blu Radio, el proceso, que también involucra a Rafael Herrera, hermano del exciclista, se adelanta bajo el sistema penal antiguo (Ley 600), lo que implica un trámite distinto al actual y con consecuencias más inmediatas en términos de medidas judiciales.

El director del servicio informativo de Blu Radio, Néstor Morales, explicó la dimensión del caso y la complejidad del panorama judicial que enfrenta el exciclista.

“La Fiscalía llamó a indagatoria, y podría terminar en la cárcel, casi inevitablemente, don ‘Lucho’ Herrera, una de las grandes leyendas del deporte en Colombia. La acusación es que participó en la desaparición de 4 personas en un hecho relacionado con sus predios en Fusagasugá”, indicó Morales.

Uno de los aspectos clave del proceso es que los hechos investigados ocurrieron hace más de dos décadas, razón por la cual el caso no se rige por el sistema penal acusatorio vigente, sino por el modelo anterior. Así lo explicó el periodista Ricardo Ospina, también en Blu Radio, quien detalló las implicaciones jurídicas del llamado a indagatoria.

“Es un delito antiguo, entonces el sistema penal es el antiguo, la ley 600. Se llama a indagatoria a ‘Lucho’ Herrera y a su hermano, Rafael Herrera, para que respondan por la desaparición de 4 personas, entre ellos los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, en hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002”, agregó Ospina.

En este sistema, la indagatoria no es solo un acto de escucha, sino una diligencia que puede dar paso rápidamente a una definición de la situación jurídica, incluida una posible medida de aseguramiento, dependiendo de la valoración que haga el fiscal del caso.

¿Cuál es el caso de ‘Lucho’ Herrera?

La investigación que hoy tiene en la mira al exciclista se remonta al 23 de octubre de 2002, cuando cuatro personas desaparecieron en una zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), en inmediaciones de predios vinculados a la familia Herrera. Entre las víctimas estarían los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez.

Según la tesis de la Fiscalía, expuesta por Ospina en Blu Radio, existirían elementos probatorios que apuntan a un presunto contacto entre los hermanos Herrera y grupos armados ilegales que operaban en esa región del país.

“Dice la Fiscalía que los elementos que han encontrado dan cuenta que ‘Lucho’ Herrera y su hermano habrían contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del Casanare, que tenían injerencia en la zona del Sumapaz, para que se llevaran en contra de su voluntad a esas personas que vivían al lado de la finca de la familia de ‘Lucho’ Herrera”, comentó Ospina.

El delito que se investiga es desaparición forzada, una conducta considerada de lesa humanidad, lo que significa que no prescribe y que su investigación se mantiene vigente sin importar el paso del tiempo.

