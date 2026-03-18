Lo que comenzó como una guerra comercial el pasado mes de febrero ha escalado a un peligroso escenario militar. El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas este martes al confirmar el hallazgo de una bomba sin explotar en el departamento del Putumayo, la cual, según investigaciones técnicas, pertenece al Ejército de Ecuador.

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Durante un consejo de ministros televisado, el mandatario colombiano fue tajante: “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”. Según Petro, el artefacto no fue colocado por grupos armados, sino arrojado desde aviones del país vecino.

La gravedad de la situación llevó a Petro a buscar mediación internacional al más alto nivel. El jefe de Estado reveló que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien le solicitó que “actúe y llame al presidente de Ecuador” debido a que Colombia no tiene intención de “ir a una guerra”.

Desde Quito, el presidente Daniel Noboa no tardó en reaccionar y desmintió categóricamente las acusaciones de Bogotá. A través de su cuenta en X, Noboa calificó las declaraciones de Petro como “falsas” y defendió las operaciones militares que su país adelanta contra el crimen organizado con apoyo de Estados Unidos.

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Sin embargo, Noboa fue más allá y lanzó un dardo directo contra la seguridad colombiana, acusando al gobierno de Petro de dar refugio a familiares del capo alias ‘Fito’ y a figuras políticas del correísmo. “Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de ‘Fito’… nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, sentenció el mandatario ecuatoriano.

La confrontación verbal subió de tono cuando Petro replicó asegurando que los supuestos bombardeos en la zona fronteriza habrían dejado “27 cuerpos calcinados”. El presidente colombiano cuestionó la veracidad de las explicaciones de Ecuador, señalando que las bombas cayeron cerca de familias campesinas que han reemplazado voluntariamente cultivos de coca por legales.

Por ahora, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y expertos militares permanecen en la zona del hallazgo haciendo el peritaje técnico, mientras la Cancillería prepara la nota formal de protesta que marca el punto más bajo de las relaciones bilaterales en décadas.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.