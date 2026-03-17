En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro mencionó el hallazgo de una bomba que, supuestamente, había llegado desde Ecuador. Sin dar mayores detalles, el mandatario colombiano dijo que iban a investigar.

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Sobre la investigación aún no hay avances, pero sí hubo una respuesta del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. En X, él dijo: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Pero no fue lo único que dijo. Noboa, en un intento de cambiar la conversación, hizo unas graves acusaciones. “Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, dijo.

Este fue el mensaje en esa red social:

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Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

En Caracol Radio mencionaron que sí es verdad que en territorio colombiano hay un artefacto explosivo y que está cerca de una vivienda. Sin embargo, mencionaron que esta podría no ser nueva. Esto lo corroborará la investigación que ya adelanta el Gobierno.

Lo que sí es claro es que en Ecuador, para ganar puntos con Estados Unidos, han desplegado a miles de militares para, dicen ellos, combatir el narcotráfico que se mueve en la zona fronteriza, acciones que se han hecho desde Colombia hace varios años.

La presencia de grupos al margen de la ley, narcotraficantes y hasta a estructuras criminales como el Eln y las disidencias de las Farc se han movido históricamente por la frontera.

Quién es Luisa González, mencionada por el presidente de Ecuador

La mención de Luisa González en la respuesta de Noboa parece fuera de contexto, pero hay una clara intención detrás. En la actualidad es una de las figuras más relevantes de la política ecuatoriana actual y principal líder de la oposición. Cercana al expresidente Rafael Correa, ha sido candidata presidencial en dos ocasiones recientes, consolidándose como la cara visible del movimiento Revolución Ciudadana, que representa el llamado correísmo. Su peso político la convierte en un actor clave dentro de cualquier coyuntura nacional.

La afirmación del presidente Noboa ―que lo hace junto a la mención de ‘Fito’, uno de los narcotraficantes más reconocidos de Ecuador― tiene un fuerte trasfondo político. Por un lado, sugiere una posible relación indirecta entre sectores de la oposición y entornos ligados al crimen, lo que impacta la imagen de González. Por otro, introduce a Colombia en el debate interno ecuatoriano, al insinuar una supuesta permisividad frente a actores vinculados al narcotráfico.

El señalamiento ocurre en un contexto de alta tensión regional, marcado por operativos de seguridad, disputas diplomáticas y acusaciones cruzadas. En ese escenario, la mención de González no solo busca cuestionar a la oposición, sino también reforzar el discurso de mano dura del gobierno de Noboa frente al crimen organizado.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.