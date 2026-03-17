Durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro informó sobre la aparición de un artefacto explosivo en la zona fronteriza con Ecuador, advirtiendo que podría tratarse de un riesgo de ataque en territorio colombiano.

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Petro explicó que las fuerzas de seguridad están evaluando el hallazgo para determinar su origen y la posible implicación de grupos armados ilegales. Señaló que Colombia no busca confrontaciones con Ecuador, sino que prioriza la protección de la población y la estabilidad fronteriza.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, indicó el mandatario.

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El mandatario insistió en la importancia de que se activen mecanismos diplomáticos que permitan reducir cualquier riesgo antes de que se materialice un conflicto. Según él, la colaboración internacional puede ser clave para esclarecer los hechos y prevenir daños a ciudadanos y a la infraestructura fronteriza.

#POLÍTICA Durante el Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro ((@petrogustavo)) denunció que apareció una bomba, tirada desde un avión.

“se va a investigar bien, muy en la frontera con Ecuador (…) están bombardeandonos desde el Ecuador y no son grupos armados”… pic.twitter.com/D9ioXwUH8R — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026

Tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador se intensificaron este año por una serie de medidas económicas y comerciales que complicaron la cooperación bilateral. El 21 de enero de 2026, el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa anunció la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, con aplicación desde el 1 de febrero, argumentando la necesidad de reforzar el control fronterizo y contrarrestar actividades delictivas transnacionales.

Como respuesta, Bogotá decidió aplicar aranceles recíprocos del 30 % a productos ecuatorianos y, además, suspender temporalmente la exportación de energía eléctrica a su vecino, medida que afectó hasta 10 % del suministro que Ecuador recibía de Colombia, especialmente durante períodos de escasez hídrica.

A comienzos de febrero, gremios de transporte y comercio de ambos países protagonizaron protestas en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo, rechazando las tasas arancelarias y pidiendo la revisión de estas medidas por considerarlas perjudiciales para el flujo comercial y la logística binacional y pese a esto Ecuador incrementó el arancel al 50 % y lo mismo hizo Colombia.

La disputa también incluyó acciones adicionales como el aumento de tarifas al transporte de crudo colombiano en el oleoducto ecuatoriano SOTE y ajustes en el comercio energético, reflejando un deterioro más profundo en las relaciones económicas entre ambos gobiernos.

Gustavo Petro pidió a Estados Unidos mediar ante Ecuador

En sus declaraciones, Petro pidió que Washington participe como mediador en las conversaciones con Ecuador, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y evitar que la situación se convierta en un incidente militar. “Le pedí a Trump: actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, indicó el presidente.

Cabe recordar que la frontera con ese país es una zona compleja, donde la presencia de grupos armados y el tráfico ilícito de bienes representan un desafío constante para la seguridad. A esto se le suma un operativo reciente del Gobierno de Noboa contra un campamento de las disidencias de las Farc.

La situación se enmarca en un contexto más amplio de tensiones regionales y desafíos de seguridad en países vecinos, lo que hace indispensable la cooperación internacional y la prevención de incidentes que puedan escalar a enfrentamientos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.