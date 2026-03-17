Gustavo Petro aseguró que existen amenazas contra la vida de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de los avances de restitución y entrega de tierras.

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Las declaraciones del mandatario se dieron en el más reciente consejo de ministros, en el que destacó la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a los funcionarios que supervisan la redistribución de tierras.

“Quieren matar al director de ANT. Entonces todo el campesinado de reforma agraria en el Magdalena Medio tiene que ser cuidado”, expresó el presidente ante los ministros y altos funcionarios presentes.

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Gustavo Petro hizo llamado a mindefensa por presuntas amenazas contra Felipe Harman

De acuerdo con lo dicho por Petro, un ciudadano identificado como señor Almanza habría amenazado a Harman por su tarea de restitución de tierras en el municipio de Puerto Salgar, en la región del Magdalena Medio.

En este sentido, el jefe de Estado le pidió a Pedro Sánchez, ministro de Defensa, tomar nota y habló de la necesidad de crear un departamento de la policía especializado en proteger al “campesinado”.

#POLÍTICA Durante el Consejo de Ministros, en el que se abordaron los avances y resultados de la Reforma Agraria, el presidente Gustavo Petro aseguró que “quieren matar” al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha… pic.twitter.com/wqIYVjhroq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026

¿Qué es la reforma agraria de la que habla Gustavo Petro?

La Reforma Agraria es una de las apuestas centrales del Gobierno para atender desigualdades históricas en la tenencia de la tierra y promover proyectos productivos para campesinos y comunidades rurales. La ANT tiene un papel clave en estos procesos, desde la titulación de predios hasta la solución de conflictos de acceso y uso.

Sin embargo, estos esfuerzos encuentran resistencia en algunos sectores y se provocan tensiones en regiones donde los procesos de adjudicación o regularización colisionan con intereses particulares o dinámicas complejas de propiedad rural.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.