Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, fue citado este jueves 5 de junio a una audiencia en la Fiscalía, donde deberá responder por su supuesta participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca, ocurrida en octubre de 2002.

Al lugar, el exciclista llegó con una gorra de color negro, una chaqueta negra de cuero, camisa blanca y un jean. Fotos que circularon en redes mostraron el momento de su ingreso y se le vio acompañado de su defensa.

Acá, las primeras fotos de ‘Lucho’ Herrera entrando a la Fiscalía:

¿Cuál es el caso de ‘Lucho’ Herrera y de qué se le acusa?

El campeón de la Vuelta a España en 1987 enfrenta un proceso judicial que ha conmocionado al país. Una jueza del Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar al exdeportista por su supuesta implicación en la desaparición forzada y homicidio de cuatro vecinos suyos en 2002, en hechos relacionados con grupos paramilitares.

Según testimonios de tres exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, identificados como Luis Fernando Gómez Flórez (‘Ojitos’), Óscar Andrés Huertas Sarmiento (‘Menudencias’) y Héctor Díaz Gaitán, Herrera habría pagado 40 millones de pesos para que se ejecutara la desaparición de Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez.

Los exparamilitares aseguraron que Herrera los señaló como milicianos de las Farc que planeaban secuestrarlo, aunque posteriormente se descubrió que eran campesinos sin vínculos con la guerrilla, y que el móvil habría sido apoderarse de sus tierras en Fusagasugá, Cundinamarca.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de octubre de 2002, cuando las víctimas fueron secuestradas por hombres que se identificaron con brazaletes falsos del Das, asesinadas, desmembradas y enterradas en una finca presuntamente vinculada a Herrera.

Desde que se conoció el caso, Herrera, de 63 años, ha negado categóricamente las acusaciones. En un comunicado emitido el 21 de abril, afirmó: “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro, a trabajar de forma honesta”.

El exciclista se puso a disposición de la Fiscalía para esclarecer los hechos y, junto con su hermano Rafael, fue citado para rendir versión libre los días 5 y 6 de junio.

La investigación está en curso, y la Fiscalía busca evidencia física para corroborar los testimonios de los exparamilitares. Familiares de las víctimas, como Pastor Rodríguez, hermano de dos de los desaparecidos, han expresado sorpresa por la vinculación de Herrera, con quien mantenían una relación de vecindad sin conflictos aparentes.

La justicia colombiana deberá determinar si las acusaciones tienen sustento o si, como asegura Herrera, son un intento de “enlodar” su nombre.

¿Qué más ha dicho ‘Lucho’ Herrera?

En el pronunciamiento mencionado anteriormente, el exciclista explicó que a lo largo de su vida ha sido víctima de “extorsiones, amenazas y secuestros”, por lo que se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades cuando así lo requirieran.

“En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas”, agregó en el documento.

Acá, el comunicado que sacó Herrera en su momento:

Las declaraciones en su contra, según el exciclista, provienen de exparamilitares que, luego de acogerse a sentencias negociadas, lo señalan como involucrado en los hechos.

“Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley […]. Estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia”, concluyó el exciclista en su pronunciamiento.

