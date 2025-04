El caso de ‘Lucho’ Herrera tiene conmocionado a todo el país, luego de que exparamilitares lo señalaran de instigar la desaparición forzada de cuatro vecinos en Fusagasugá, en octubre 2002.

Fue a raíz de ello que un grupo de manifestantes, víctimas del conflicto armado, llegaron hasta el monumento del campeón de la Vuelta a España en 1987, en Cundinamarca, para alterarlo como señal de protesta.

El medio regional Sin control noticias compartió las fotos del monumento al exciclista colombiano y allí se ve que la obra tiene un fusil colgado y está manchada con pintura roja, como sinónimo de sangre.

(Vea también: Giro en el caso de ‘Lucho’ Herrera: familiar suyo habría participado en los atroces hechos)

Estatua de Lucho Herrera en Fusagasugá es pintada de rojo y marcada con un fusil simbólico. Así quedó la emblemática estatua de Lucho Herrera en Fusagasugá: cubierta con pintura roja y con un fusil simbólico colocado en su estructura. #Fusagasugá #LuchoHerrera #Protesta pic.twitter.com/5i8IiMoLTO — SIN CONTROL NOTICIAS (@SINCONTROLNOTI2) April 24, 2025

Reacción de ‘Lucho’ Herrera con manifestantes en Fusagasugá

El exciclista colombiano fue encarado por los manifestantes, lo cual provocó su vehemente reacción, argumentando que es inocente y que desconoce las versiones.

Así actúan los paracos cuando son descubiertos. Lucho Herrera y la esposa agreden a un grupo de manifestantes, quienes habían colocado un fusil simbólico en la estatua y arrojado pintura roja sobre la figura de bronce, en señal de protesta. pic.twitter.com/MVXzr9INv4 — Ave Fénix (@LinaLen66067444) April 24, 2025

Manifestante: “Quien puede decir si es culpable es el Estado”.

‘Lucho’ Herrera: “Mire, de aquí para abajo vaya hasta Venecia, Cabrera, vaya a ver las víctimas que han matado”.

Manifestante: “En Cundinamarca hay víctimas y no se ha dicho nada”.

Esposa de ‘Lucho’ Herrera: “Ustedes no pueden enlodar el nombre de una persona ni pueden dañarle el nombre”

Manifestante: “Si ustedes leen bien ahí dice que él [‘Lucho’ Herrera] conoce a las víctimas, no estamos diciendo que sean sus víctimas, eso lo tendrá que decir el Estado”.

Esposa de ‘Lucho’ Herrera: “Pero poner eso, una pistola llena de sangre”.

Manifestante: “En este país hay un conflicto y hay que hablarlo, lo que está haciendo el señor es lo que hay que hacer, venir a hablar… Las víctimas también tenemos derecho a hablar”.

‘Lucho’ Herrera: “Yo no sé, yo no conozco a nadie… Por eso estoy dando la cara acá y me duelen estas cosas”.

Manifestante: “Imagínese cómo le duele al país que una figura como lo que representa usted sea mencionado en algo tan grave”.

Esposa de ‘Lucho’ Herrera: “Él no ha hecho nada. Él es una víctima. Los paramilitares son unos ampones”

Manifestante: “Dice mucho que se desaparezcan personas que se negaron a vender una tierra”.

Esposa de ‘Lucho’ Herrera: “No es justo”.

Lee También

‘Lucho’ Herrera, mencionado en relato de exparamilitares El exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, ícono del deporte nacional y primer latinoamericano en ganar la Vuelta a España en 1987, se encuentra en el centro de una controversia que ha conmocionado al país. Al parecer, el exdeportista está involucrado en un caso de desaparición forzada de cuatro personas ocurrido en 2002, según se mencionó en un informe de Noticias Uno el pasado domingo 20 de abril. #NoticiasUNO| Lucho Herrera habría pedido que mataran a sus vecinos pic.twitter.com/oAguoLCHiG — Noticias Uno (@NoticiasUno) April 21, 2025 Según el noticiero, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá ordenó el pasado 7 de abril investigar a ‘Lucho’ Herrera, basándose en los testimonios de dos exparamilitares. De acuerdo con los relatos de los exparamilitares, conocidos como alias ‘Ojitos’ y alias ‘Menudencias’, según recogió Noticias Uno, Herrera habría solicitado a las Autodefensas Campesinas de Casanare, lideradas por Héctor Germán Buitrago —alias ‘Martín Llanos’—, la desaparición de cuatro personas: los hermanos Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres y Gonzalo Guerrero. Los hechos habrían ocurrido el 23 de octubre de 2002, cuando Herrera, según los testigos, les entregó dos sobres: uno con fotos de las víctimas, a quienes acusó de ser milicianos de la guerrilla que planeaban secuestrarlo, y otro con 40 millones de pesos para adquirir armas y motocicletas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.