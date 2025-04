Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, leyenda del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a España 1987, enfrenta una grave controversia luego de ser señalado por exparamilitares de instigar la desaparición forzada de cuatro vecinos en Fusagasugá, Cundinamarca, en octubre de 2002.

Según testimonios de tres exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, identificados como alias ‘Ojitos’, ‘Menudencias’ y ‘Camargo’, Herrera habría entregado fotografías y 40 millones de pesos para que los paramilitares ejecutaran a cuatro personas, recogió un informe de Noticias Uno.

Los exparamilitares afirmaron que Herrera les indicó que las víctimas eran milicianos de la guerrilla que planeaban secuestrarlo, una acusación que, según los testimonios, resultó ser falsa.

Pero este lunes 21 de abril se conocieron nuevos detalles del caso, el cual podría dar un giro por la presunta participación de un familiar del exciclista en las desapariciones. Así se mencionó en El Tiempo, donde explicó que en una de las declaraciones de ‘Ojitos’ se mencionó a un tal Rafael como un contacto clave para organizar la masacre.

De igual manera, el periódico explicó que el exparamilitar Luis Fernando Gómez también habló del rol de un familiar de Lucho Herrera de nombre Rafael.

Específicamente, Gómez afirmó: “El día que llegamos a Fusa, viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar limpiar a una gente, que eran milicianos de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre Rafael, no sé si es el hermano o familiar”, citó el diario capitalino.

Aunque allí no quedó todo, pues aseguró que esa persona fue clave en el contacto con ‘Lucho’ Herrera.

“Como a los 8 días el señor Rafael me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llegó a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor ‘Lucho’ Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darle, sale y me da dos sobres de manila”, agregó Gómez, haciendo referencia a los sobres que recibieron con 40 millones de pesos, se lee en El Tiempo.