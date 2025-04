En una sorpresiva investigación, las autoridades han recibido coordenadas específicas para examinar una propiedad perteneciente al exciclista ‘Lucho’ Herrera, situada en la vía que conecta Novilleros con La Aguadita, en el municipio de Fusagasugá. Este sitio es supuestamente el lugar de una fosa común datada desde octubre de 2002, de acuerdo con El Tiempo.

La pesquisa se desencadena tras acusaciones hechas por ex paramilitares conocidos como ‘Menudencia’ y ‘Ojitos’, quienes alegan que los cuerpos mutilados de varios vecinos de Herrera yacen en dicha locación, según una revelación de Noticias Uno.

Luis Herrera, famoso por sus victorias en la Vuelta a España y etapas del Tour de Francia, ha negado vehementemente cualquier involucramiento en los crímenes atribuidos, que han sido catalogados por las autoridades como de lesa humanidad. Sin embargo, los testimonios de los paramilitares implican directamente al ex ciclista en actividades nefastas, incluyendo la coordinación con otros criminales notorios como el narcoparamilitar alias ‘Martín Llanos’, de acuerdo con el rotativo.

Alias ‘Ojitos’ proporcionó un detallado relato de su encuentro con Herrera, indicando que el ciclista le entregó fotografías de las supuestas víctimas junto con una considerable suma de dinero, alegando que eran milicianos de la guerrilla planeando secuestrarlo, como se mencionó en el impreso. Según el delincuente, esto ocurrió durante una visita a otra finca de Herrera, conocida como “Rancho Alegre”.

Los vecinos y conocidos del exdeportista están particularmente alarmados porque, dos años antes de la desaparición de estas personas, ‘Lucho’ Herrera fue secuestrado por miembros de las Farc en la misma región, lo que podría sugerir un móvil de venganza o intimidación política. Los familiares de las presuntas víctimas han exigido una investigación exhaustiva, esperando que las pruebas en la finca puedan corroborar estas graves acusaciones.

Quiénes eran los vecinos que supuestamente desapareció ‘Lucho’ Herrera

Los vecinos desaparecidos fueron identificados como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, quienes vivían en los alrededores de la finca de Herrera para la época en la que fueron asesinados, de acuerdo con el citado diario.

El expara Luis Fernando Gómez, condenado por la juez cuarta María del Pilar Bocarejo, también habló del rol de un familiar de Lucho Herrera de nombre ‘Rafael’ en los hechos que le atribuyen al ciclista.

“Como a los 8 días el señor Rafael me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llegó a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darle, sale y me da dos sobres de Manila, en uno de ellos venía las fotos de 4 personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar y en el otro sobre habían 40.000.000 de pesos y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas”, señaló Gómez en la declaración hecha en el noticiero.

Aunque se habló inicialmente de un intento de secuestro por parte de los vecinos, los paramilitares dicen que se dieron cuenta que todo se trató de un lío de tierras ya que, supuestamente, los vecinos de Herrera no quisieron venderle los predios: “La familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla”.

