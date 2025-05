La Fiscalía General de la Nación decidió llamar a versión libre al exdeportista Luis Alberto Herrera, conocido como ‘Lucho’ Herrera, en el marco de una investigación por desaparición forzada relacionada con las Autodefensas Campesinas de Casanare en el departamento de Cundinamarca. Esta diligencia, programada para el mes de junio, busca esclarecer hechos señalados por exintegrantes de grupos armados que han mencionado al excampeón del ciclismo colombiano en sus testimonios.

A medida que avanza la investigación, han surgido nuevos relatos que aportan detalles relevantes sobre lo ocurrido el día de la desaparición de cuatro personas. Según las declaraciones de una de las viudas de los desaparecidos, la noticia ha impactado a la comunidad, especialmente por los señalamientos que involucran al reconocido deportista.

No obstante, la Fiscalía aclaró a El Tiempo que ‘Lucho’ Herrera no está siendo investigado formalmente por la comisión de algún delito, sino que comparecerá a fin de rendir su testimonio dentro del proceso, debido a que fue nombrado en declaraciones de exparamilitares. El medio también informó que Herrera asistirá con un abogado y no está vinculado a ningún proceso penal.

¿Cómo va el caso de ‘Lucho’ Herrera?

El origen de este caso se remonta a las versiones entregadas por dos exintegrantes de las Autodefensas, Luis Gómez Flores, alias ‘Ojitos’, y Óscar Huertas Sarmiento, alias ‘Menudencias’, quienes aseguraron que Herrera habría solicitado la desaparición de cuatro personas, alegando que eran miembros de la guerrilla y que planeaban secuestrarlo.

De acuerdo con documentos oficiales citados por Noticias Uno, uno de los señalados afirmó que el exdeportista entregó dos sobres de manila con fotografías de los individuos marcados como objetivo, y manifestó que su interés estaba motivado supuestamente por la creencia de que se trataba de milicianos.

Sin embargo, posteriormente se conoció que las víctimas, identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, eran en realidad vecinos de Herrera y no guerrilleros, y que el móvil podría estar vinculado a disputas por tierras.

La Fiscalía incluyó también en la citación a Rafael Herrera Herrera, hermano de ‘Lucho’, para comparecer los días 5 y 6 de junio bajo la Ley 600 de 2000, acto que implica exponer toda la información y los testimonios existentes en los expedientes donde se han formulado las alusiones.

Las autoridades han reiterado que el proceso actual no se limita únicamente a estos cuatro casos, sino que aborda el contexto de violencia más amplio provocado por las Autodefensas Campesinas del Casanare, donde al menos 30 personas figuran como víctimas.

Uno de los testimonios más destacados en la investigación provino de Luz Stella Prada, viuda de Gonzalo Guerrero Jiménez. Ella relató que, el 23 de octubre de 2002, tres hombres que se identificaron como agentes del DAS llegaron a su vivienda y se llevaron a su esposo. Según su declaración a Noticias Uno, los supuestos agentes le pidieron que no se preocupara y le aseguraron que lo devolverían, pero nunca volvió a verlo. Luz Stella también observó que el vehículo en el que lo trasladaron carecía de placas, lo que generó aún más sospechas alrededor del caso.

Respecto a ‘Lucho’ Herrera, la viuda fue enfática en señalar que nunca observó una relación estrecha con él y que apenas lo ha visto unas pocas ocasiones a lo largo de los años en calidad de vecino.

