El ciclismo colombiano ha sido sacudido recientemente por un caso que involucra al legendario deportista Luis ‘Lucho’ Herrera. El exciclista, campeón de la Vuelta a España en 1987 y uno de los grandes íconos deportivos del país, ha estado en el escarnio público después de que dos exparamilitares lo señalaran en un grave caso de desaparición forzada. La controversia ha provocado reacciones intensas en Fusagasugá, su ciudad natal, tanto así que hasta vandalizaron su estatua en la entrada al municipio.

Allí, un grupo de manifestantes decidió protestar pintando de rojo la estatua, además de dibujar un fusil sobre ella. La protesta buscaba visibilizar la exigencia de justicia ante las acusaciones contra Herrera y, en general, sobre crímenes atribuidos a grupos armados en la región.

Qué dijo ‘Lucho’ Herrera a manifestantes que vandalizaron su estatua en Fusagasugá

En medio de este tenso ambiente, el propio Herrera llegó hasta el lugar donde se desarrollaba la manifestación. Según registró el medio ‘Sin Control Noticias’, el ciclista confrontó directamente a las personas presentes y expresó su conmoción por los actos vandálicos hechos sobre el monumento que la ciudad le dedicó por su destacada carrera.

Al respecto, Yeison Cajamarca, vocero de las víctimas en Fusagasugá, habló en Blu Radio y en la emisora lo cuestionaron por vandalizar dicha estatua, a lo que salió con una insólita justificación: “El termino de vandalizar tiene que ver con la interpretación que ustedes les quieren dar. Para nosotros es un acto de ‘performance’ que nos permite poner en evidencia que Cundinamarca necesita espacios de discusión frente a lo que sucedido en la historia del conflicto armado”.

Ante dicha respuesta, el periodista Néstor Morales lo confrontó por sacar juicios en contra del deportista y no respetar la presunción de inocencia. “¿Por qué no esperan a que haya una decisión judicial? ¿Por qué no protestas contra el presidente que graduó como gestor de paz al gran victimario Salvatore Mancuso? ¿Sabe por qué no protestan? Porque usted es petrista”.

A lo que Cajamarca respondió: “El señor ‘Lucho’ Herrera está siendo acusado. Lo que usted ve como vandalismo, nosotros lo vemos como un ‘perfomance’, eso llamó la atención de la ciudadanía y visibilizar lo que está sucediendo. El señor ‘Lucho’ Herrera llegó y fue escuchado. El juicio social es necesario. Para mi la ciudadanía tiene derecho a expresarse”.

Finalmente, el vocero de las víctimas aseguró que para él y supuestamente para el colectivo que defiende el “juicio social” es necesario y para hacerlo decidieron con pinturas modificar la apariencia de la estatua que recibe a todos los visitantes que se acercan a Fusagasugá, Cundinamarca, que tiene como emblema a ‘Lucho’ Herrera.

“Estamos llamando a una reflexión en el espacio público, con pintura de agua, con una tela y un perfomance artístico que yo acompaño como defensor de derechos humanos. Para nosotros la voz de las víctimas está por encima de una estatua, la cual a las 3:00 de la tarde ya estaba totalmente limpia porque bomberos hizo el trabajo. Lo que no se puede recuperar es la vida de las víctimas, la justicia será la que tenga que hablar en el caso, pero nosotros si tenemos la obligación de discutir lo que ha pasado”.

