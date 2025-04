Según declaraciones de exparamilitares, Herrera habría solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare la desaparición de vecinos que consideraba vinculados a la guerrilla.

La madre de Diuviseldo Torres Vega, Hermencia Vega García, expresó su dolor en el programa Testigo Directo, relatando entre lágrimas su angustia diaria por la incertidumbre sobre el destino de su hijo y pidiendo justicia.

“A mí no me gusta mirarlo [en fotos], porque no hago sino llorar. ¿Qué lo harían? ¿Estará vivo, estará muerto? ¿Cuándo llegará? A mí no se me quita esa mente. Yo sufro todos los días, desde que amanece. Yo me acuerdo de él”, apuntó la mujer.

Ante las acusaciones, Herrera emitió un comunicado en el que negó cualquier vínculo con organizaciones criminales, enfatizando su trayectoria deportiva y su vida como empresario honesto.

También manifestó haber sido víctima de extorsiones y amenazas, y aseguró haber informado a las autoridades correspondientes. Herrera afirmó estar dispuesto a colaborar plenamente con la Fiscalía y a demostrar su inocencia una vez conozca en detalle los cargos.

Reiteró su respeto por los medios y la ciudadanía, comprometiéndose a brindar declaraciones públicas en el momento oportuno.

El caso ha causado conmoción debido al prestigio del exciclista, campeón de la Vuelta a España 1987, quien ahora enfrenta una seria investigación judicial.

