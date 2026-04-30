El ataque armado ocurrido la noche del pasado 22 de abril en el barrio Simón Bolívar, en Fusagasugá (Cundinamarca), dejó una nueva víctima mortal. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Yury Alexánder Gamba Daza, quien permanecía bajo atención médica tras haber resultado gravemente herido en el atentado.

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De acuerdo con la información conocida por Q’HUBO Bogotá, Gamba Daza presentaba lesiones de alta complejidad en la cabeza y el tórax, producto de los impactos de arma de fuego recibidos durante el ataque. Pese a los esfuerzos médicos en el Hospital San Rafael, su estado se deterioró y finalmente murió, elevando a dos el número de víctimas fatales.

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El caso se remonta a las 7:40 de la noche de ese día, cuando se reportó una balacera en la manzana B casa 1 del mencionado barrio. En ese momento, Diego Eduardo Romero Suárez perdió la vida minutos después de ser atacado, tras sufrir heridas en la cabeza.

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En el mismo hecho, otra persona resultó lesionada y fue trasladada junto a Gamba Daza al centro asistencial, donde recibieron atención especializada.

Las primeras versiones apuntan a que las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron sorprendidas por un hombre armado que se movilizaba como parrillero en una motocicleta. El atacante habría disparado en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Un video que circula en redes sociales, y que actualmente es analizado por las autoridades, habría captado el momento exacto del ataque, lo que podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación.

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Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional y de criminalística realizaron la inspección técnica en el lugar de los hechos y avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El doble homicidio ha generado temor entre los habitantes de Fusagasugá, quienes piden mayores medidas de seguridad. Entre tanto, las autoridades mantienen activo un plan de búsqueda y reiteran el llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya a avanzar en el caso.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.