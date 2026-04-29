El hallazgo del cuerpo de un reconocido empresario en la provincia de Alicante ha sacudido a la opinión pública en España. Se trata de Jesús Tavira, de 63 años, cuya desaparición había sido reportada desde el pasado 18 de marzo. Su caso, que durante semanas estuvo rodeado de incertidumbre, dio un giro definitivo tras un operativo policial que permitió ubicar su cadáver en condiciones que evidencian la gravedad del crimen.

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De acuerdo con información confirmada por el diario El País y fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado en el interior de un agujero cubierto con hormigón dentro de una vivienda ubicada en la pedanía de El Bacarot, en Alicante. El inmueble pertenece a un mecánico que trabajaba con Tavira y que ahora figura como principal sospechoso del homicidio.

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El descubrimiento se produjo luego de un registro que se extendió por más de siete horas. Durante la diligencia, las autoridades hallaron restos humanos en avanzado estado de descomposición. La identidad de la víctima fue confirmada mediante pruebas de ADN y el reconocimiento de una medalla por parte de sus familiares. Según las investigaciones, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca.

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Hallan en Alicante el cadáver del empresario Jesús Tavira, desaparecido en marzo, enterrado bajo más de dos metros de hormigón. Tavira era testigo en el caso del asesinato a tiros de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo https://t.co/JKJcvXLkK7 pic.twitter.com/F9Cjr9Yg1a — Europa Press (@europapress) April 29, 2026

Por este caso, han sido detenidas cuatro personas: el mecánico, su esposa —ambos de nacionalidad argelina— y otros dos hombres. Todos quedaron a disposición judicial mientras avanza el proceso en el juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

La desaparición de Tavira había causado preocupación desde el primer momento. Dos días después de que se le perdiera el rastro, su vehículo y sus teléfonos móviles fueron encontrados calcinados en las afueras de la ciudad, lo que ya apuntaba a un posible hecho criminal. Desde entonces, la Policía Nacional mantuvo la investigación bajo reserva hasta el reciente hallazgo.

El empresario era ampliamente conocido en Alicante por su actividad en la compraventa de vehículos, así como por su rol previo como subastero y prestamista. Según fuentes policiales citadas por medios locales, Tavira solía manejar grandes sumas de dinero en efectivo, lo que podría constituir un elemento clave dentro de las hipótesis del crimen.

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Además, su nombre había cobrado notoriedad años atrás por su vinculación como testigo en el caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ocurrido en 2016. Aunque su presencia en ese proceso generó atención mediática, las autoridades han señalado que, por ahora, no existen indicios que conecten ambos hechos.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer los móviles del crimen y determinar el grado de responsabilidad de los detenidos. Entretanto, la muerte de Jesús Tavira reabre el debate sobre la seguridad en entornos empresariales y las relaciones laborales que, en este caso, terminaron en un desenlace trágico.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.