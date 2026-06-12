Uno de los criminales más buscados de América Latina habría muerto en medio de un bombardeo que, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo dirigido contra la cúpula del ‘Tren de Aragua’, organización señalada de expandir actividades delictivas en varios países del continente.

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(Vea también: Descubrieron que el ‘Tren de Aragua’ tenía arsenal de armas en la zona metropolitana de Bogotá)

La información se conoció este viernes 12 de junio luego de que el mandatario estadounidense publicara un mensaje en su red Truth Social, donde aseguró que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido con el alias de ‘Niño Guerrero’, fue abatido durante una acción coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos.

De acuerdo con Trump, el operativo representó un golpe contra la estructura criminal venezolana, considerada por las autoridades de distintos países como una de las redes transnacionales más peligrosas de la región. El jefe de la Casa Blanca afirmó que la persecución contra los integrantes del grupo continuará.

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“En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, aseguró el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte de Héctor Guerrero Flores conocido con el alias de ‘Niño Guerrero’ #HoyEnBlu pic.twitter.com/ICQXovRPvm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 13, 2026

El hombre que lideró la expansión del Tren de Aragua

Alias ‘Niño Guerrero’ era identificado por organismos de seguridad como el máximo jefe del Tren de Aragua. Durante años fue señalado de dirigir operaciones relacionadas con extorsiones, tráfico de migrantes, secuestros, narcotráfico y otros delitos atribuidos a la organización.

Su nombre adquirió relevancia internacional después de la intervención de la cárcel de Tocorón, en Venezuela, en 2023. Desde entonces permanecía prófugo y era buscado por diferentes agencias de seguridad.

Las autoridades estadounidenses incluso habían ofrecido una millonaria recompensa por información que facilitara su ubicación, dentro de una estrategia para desarticular la red criminal.

Lo que dijo Trump sobre la operación

A través de su publicación, Trump sostuvo que la acción militar permitió neutralizar a uno de los principales objetivos de seguridad de su administración. Además, calificó al Tren de Aragua como una amenaza para varios países del hemisferio.

“Al principio de mi administración, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales malvados y hacer la guerra contra los carteles”, agregó Trump.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no habían entregado mayores detalles sobre el anuncio ni confirmado oficialmente las circunstancias en las que se produjo la muerte del señalado cabecilla.

El caso sigue despertando atención internacional debido al alcance que alcanzó el Tren de Aragua fuera de Venezuela y a las investigaciones abiertas en distintos países contra integrantes de esa estructura criminal.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.