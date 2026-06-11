Por: France 24

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El ministro indio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Sarbananda Sonowal, informó este jueves 11 de junio la muerte de tres marineros de ese país en un ataque ocurrido a última hora del pasado martes contra el buque cisterna Settebello, con bandera de Palaos, que transitaba por el golfo de Omán.

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“Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de tres marineros indios que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos, tras el hallazgo de dos de sus cuerpos”, escribió Sonowal sin precisar el paradero del tercer cadáver. Se trata de las primeras muertes reportadas desde que comenzó el bloqueo naval estadounidense contra Irán a mediados de abril.

Settebello “no tiene ninguna afiliación con Irán ni con el petróleo iraní”

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) acusó al Settebello de haber “violado el bloqueo vigente al intentar transportar petróleo desde Irán”. Para detenerlo, abrió fuego con “municiones de precisión” contra la sala de máquinas del barco, como se aprecia en las imágenes difundidas por el órgano castrense, en las que se ve al navío en llamas después de ser impactado desde el aire.

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Here is the footage of Indian ship "Settebello" getting struck by the U.S Navy, 3x Indians killed, meanwhile Indian Navy, the 'self proclaimed net security provider' in the Indian Ocean & the Arabian Sea is nowhere to be found. pic.twitter.com/6BQ8yyC2S6 — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) June 11, 2026

Washington aseguró que la tripulación desobedeció “repetidamente” las órdenes de sus tropas cuando solicitaron permitir la inmovilización del Settebello.

La empresa gestora del buque, IOS Marine FZE, rechazó la versión de la Casa Blanca y pidió una investigación internacional transparente sobre el asunto. Settebello “no tiene ninguna afiliación con Irán ni con el petróleo iraní”, apuntó la compañía en un comunicado publicado en X por el Sindicato de Marineros Forward de la India.

Otros 21 marineros indios fueron rescatados por la Armada de Omán, que respondió a la llamada de socorro del buque cisterna. El Ministerio de Puertos dio instrucciones a las autoridades para garantizar la repatriación inmediata de los tripulantes rescatados y la pronta devolución de los restos mortales de los fallecidos.

Paralelamente, India declaró este jueves que los 13 buques y las tripulaciones de ese país que se encuentran actualmente en el golfo Pérsico “están siendo objeto de una estrecha vigilancia”.

La India tiene desplegados más de 300.000 marineros en flotas navieras mundiales, de los cuales unos 18.000 se encuentran en la región del golfo Pérsico y 562 en buques con bandera de la India, según cifras de Nueva Delhi.

Naciones Unidas rechazó la violencia contra las embarcaciones en Medio Oriente, a través del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, quien condenó “enérgicamente cualquier acto, por parte de cualquier actor, que ponga en peligro la vida de los marineros y la seguridad del transporte marítimo internacional”. “Esto es simplemente inaceptable”, declaró el miércoles en un comunicado.

En una declaración posterior del jueves, Dominguez se declaró “profundamente triste”, por “una pérdida trágica para la comunidad marítima”, tras conocer que los marineros dados por desaparecidos realmente habían fallecido. La OMI exigió una investigación “completa y transparente” sobre las circunstancias del incidente.

I strongly condemn any act from any party that endangers the lives of #seafarers and the safety of international shipping. This is simply unacceptable. Read my full statement following the recent attack off the coast of Oman. https://t.co/AOnxnKnEwl pic.twitter.com/sE29UBEUzy — Arsenio Dominguez (@IMOSecGen) June 10, 2026

Tras el estallido de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, iniciado por los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán, Teherán decretó un cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la cuota mundial de petróleo, lo que ha derivado en repercusiones negativas en la economía global y en la cadena de suministro energético.

En respuesta, Estados Unidos anunció el 13 de abril otro bloqueo contra los puertos iraníes, prohibiendo a todos los petroleros zarpar o atracar en los puertos de la República Islámica.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han inmovilizado nueve embarcaciones, han desviado 135 y han permitido el paso de 42 que prestaban ayuda humanitaria, según cifras del CENTCOM.

El ataque ha generado incertidumbre por una posible escalada del conflicto en la región, en caso de que la India lance una respuesta sobre el terreno. “Esperamos que EE. UU. tome nota de nuestra protesta en contra de los ataques a barcos con tripulación de la India”, expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El curso de la guerra en Medio Oriente se ha reactivado con los recientes ataques ordenados por Washington contra Irán, en represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense que patrullaba el estrecho de Ormuz el lunes.

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Tres buques atacados en el golfo de Omán

El Ejército estadounidense anunció la inmovilización de otro buque, el M/T Jalveer, a última hora del miércoles 10 de junio, con bandera de Guinea-Bissau, al que también acusó de transportar crudo de Teherán.

“Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación desobedeciera repetidamente las órdenes de las fuerzas estadounidenses”, apuntó el Comando Central (CENTCOM) en un comunicado, al que también adjuntó imágenes del ataque.

Una gran nube de humo y una conflagración emergieron del barco tras el impacto de los misiles, como se observa en la toma nocturna. Los 20 marineros indios que navegaban en el buque resultaron ilesos.

El M/T Jalveer es el tercer barco con tripulación de India golpeado por Estados Unidos en el golfo de Omán esta semana, ya que el lunes 8 de junio también disparó contra el buque M/T Marivex, tras señalar que “violó el bloqueo al intentar navegar hacia un puerto iraní”. Los 23 tripulantes indios a bordo del buque cisterna fueron evacuados sin lesiones.

Dos de los tres petroleros atacados habían sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno estadounidense (OFAC), según reportó el gobierno indio.

India convoca al encargado de negocios de EE. UU.

“Estos ataques deben cesar y terminar”, declaró a la prensa Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, antes de hacer “un llamado al diálogo y la diplomacia para recuperar pronto la paz y la estabilidad en la región”.

Jaiswal reveló que su Gobierno convocó el miércoles al encargado de negocios de Estados Unidos en Nueva Delhi para transmitirle su “profunda preocupación por los ataques en curso”.

🇮🇳India convocó al encargado de negocios de Estados Unidos🇺🇸 en Nueva Delhi en protesta por un ataque contra un buque frente a las costas de Omán que dejó a tres ciudadanos indios desaparecidos en el mar. pic.twitter.com/LN5DHhNPhO — HispanTV (@Nexo_Latino) June 10, 2026

El enfrentamiento entre Estados Unidos e India por la muerte de los marineros se produce una semana antes de que el primer ministro indio, Narendra Modi, se cruce con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre del G7 en Evian, Francia, entre el 15 y el 17 de junio de 2026.

En este contexto, Washington ha defendido que el bloqueo contra los puertos iraníes “se está aplicando de forma imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Pérsico y del golfo de Omán”.

Con Reuters, EFE y medios locales

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