La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú continúa marcada por la incertidumbre. Cuando el escrutinio supera el 98 % de las actas procesadas, la candidata Keiko Fujimori recuperó el primer lugar en el conteo oficial y tomó una ventaja mínima sobre su rival, Roberto Sánchez.

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Según los datos más recientes de las autoridades electorales peruanas, con el 98,215 % de los votos revisados, Fujimori alcanza el 50,002 %, mientras que Sánchez registra el 49,998 %. La diferencia entre ambos aspirantes es de apenas 651 sufragios, una distancia que mantiene abierta la disputa por la Presidencia, según recogió Caracol Radio.

La actualización de resultados modificó nuevamente el panorama de una de las elecciones más ajustadas de los últimos años en Perú. Durante distintos momentos del escrutinio, ambos candidatos se han alternado el liderazgo debido al estrecho margen que los separa.

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Esos resultados conocidos hasta ahora muestran una contienda prácticamente empatada, con una diferencia inferior a una centésima porcentual. Por esa razón, cada nueva actualización del conteo adquiere relevancia y puede alterar el orden de los candidatos.

El reducido margen también mantiene la atención de observadores políticos, partidos y ciudadanos que siguen de cerca el avance del escrutinio en todo el país.

#Mundo| La candidata Keiko Fujimori vuelve a la cabeza del conteo de la segunda vuelta presidencial en Perú. Con el 98.215% revisado, Fujimori suma el 50.002% de los votos y Roberto Sánchez el 49.998%. La diferencia entre ambos candidatos es de 651 votos. Vía @EddyMosquera0… pic.twitter.com/HO9yfOnmCM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 11, 2026

Por qué aún no hay un ganador definido en la segunda vuelta

A pesar de que el conteo se encuentra en su fase final, las autoridades electorales todavía no han proclamado un vencedor debido a la estrechez de los resultados.

Con menos del 2 % de las actas pendientes de revisión, cualquier variación en los votos restantes podría modificar nuevamente la ventaja observada hasta el momento.

La situación ha convertido la elección en una de las más reñidas de la historia reciente del país, con diferencias mínimas que impiden anticipar quién ocupará finalmente la Presidencia peruana.

Qué puede pasar con los resultados de las elecciones en Perú

Mientras avanza la revisión de las actas restantes, la atención está puesta en los próximos reportes oficiales, que podrían consolidar la ventaja de Fujimori o provocar un nuevo cambio en el liderato.

Expertos señalan que, en escenarios tan ajustados, cada mesa de votación pendiente adquiere un peso determinante dentro del resultado final. Además, cualquier reclamación o revisión adicional podría prolongar la expectativa sobre el desenlace electoral.

Por ahora, la única certeza es que la diferencia entre los dos candidatos continúa siendo extremadamente reducida y que la definición de la Presidencia de Perú sigue abierta a medida que avanza el conteo oficial.

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