Por: France 24

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Lo esencial:

México será el primero de los anfitriones que verá acción en el Mundial de fútbol, con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca.

La selección local enfrentará a Sudáfrica, en una reedición del partido de apertura de la Copa del Mundo de 2010.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que las protestas en la capital mexicana no afectarán la inauguración.

Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defiende la decisión de denegar visas por parte de Estados Unidos.

La UEFA designa a Omar Artan, el árbitro somalí a quien se le negó la entrada a Estados Unidos, para dirigir la Supercopa continental entre PSG y Aston Villa.

A continuación, las principales noticias de este jueves 11 de junio sobre el Mundial 2026:

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