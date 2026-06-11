Mientras se terminaba el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica, a las afueras del estadio Azteca hubo fuertes enfrentamientos entre decenas de manifestantes y agentes de la policía.

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Desde las primeras horas de este jueves 11 de junio llegaron a los alrededores del estadio contingentes de maestros, estudiantes y familiares de personas desaparecidas para expresar sus reclamos. Sin embargo, los grupos se encontraron con un amplio dispositivo de seguridad instalado para proteger el desarrollo de la jornada deportiva.

Qué pasó en las protestas cerca del estadio Azteca durante el Mundial 2026

Uno de los grupos de manifestantes que exigía avances en los casos de desaparición de personas retiró algunas de las barreras instaladas en el perímetro del estadio. La situación derivó en forcejeos e intercambios de golpes con los uniformados que custodiaban la zona mientras miles de aficionados seguían atentos al encuentro inaugural.

Varios jóvenes armados con palos y bates atacaron algunos vehículos policiales y rompieron sus vidrios. Las imágenes contrastaron con el ambiente festivo que se vivía dentro del Azteca, donde minutos antes la selección mexicana había marcado el primer gol del campeonato.

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Se registran disturbios y enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y la policía en las inmediaciones del Estadio Azteca, en Ciudad de #México, de forma paralela al desarrollo del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. #Worldcup2026 pic.twitter.com/j9omBfA28O — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) June 11, 2026

Las escenas de violencia quedaron registradas en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones se observan corridas, enfrentamientos y los intentos de los escuadrones antidisturbios por recuperar el control de los accesos al escenario deportivo.

Los agentes utilizaron gases para dispersar a los inconformes en algunos momentos de la confrontación. Además, unidades montadas participaron en los operativos para contener el avance de los manifestantes y evitar que se acercaran aún más al estadio.

La protesta se produjo en medio de las movilizaciones que desde la semana pasada adelanta un sector disidente del sindicato de maestros en México. Estas manifestaciones incluso pusieron en duda la apertura del ‘fan fest’ organizado por la FIFA en la Plaza del Zócalo, uno de los puntos más emblemáticos de Ciudad de México.

Aproximadamente 300 granaderos más el cuerpo de montada se enfrentan a una movilización de más de 2000 manifestantes en la puerta 8 del estadio azteca pic.twitter.com/yMJfimymTK — Proyecto Ambulante (@proamboax) June 11, 2026

Pese a los disturbios y a los problemas de organización reportados durante la jornada, miles de aficionados lograron ingresar al Zócalo para seguir las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial. No obstante, los enfrentamientos en las afueras del Azteca terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del arranque del torneo.

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