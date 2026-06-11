Cada vez falta menos para que ruede el balón en el Mundial 2026, la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 selecciones participantes y también el primero organizado por tres países de manera simultánea.
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La ampliación del número de equipos traerá consigo más partidos, más sedes y una fase de grupos más extensa, por lo que los aficionados tendrán fútbol prácticamente todos los días. Además, la Fifa implementará varios ajustes organizativos para afrontar el crecimiento del campeonato.
En Colombia, los aficionados podrán seguir los encuentros a través de DirecTV, Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports y Disney Plus, dependiendo de cada partido.
Programación del Mundial 2026
11 de junio
- 2:00 p. m. | México vs. Sudáfrica | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 9:00 p. m. | Corea del Sur vs. República Checa | DirecTV y Win.
12 de junio
- 2:00 p. m. | Canadá vs. Bosnia | DirecTV, Win y Disney Plus.
- 8:00 p. m. | Estados Unidos vs. Paraguay | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
13 de junio
- 2:00 p. m. | Catar vs. Suiza | DirecTV y Win.
- 5:00 p. m. | Brasil vs. Marruecos | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 8:00 p. m. | Haití vs. Escocia | DirecTV.
- 11:00 p. m. | Australia vs. Turquía | DirecTV.
14 de junio
- 12:00 p. m. | Alemania vs. Curazao | DirecTV.
- 3:00 p. m. | Países Bajos vs. Japón | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 6:00 p. m. | Costa de Marfil vs. Ecuador | DirecTV, Win y Disney Plus.
- 9:00 p. m. | Suecia vs. Túnez | DirecTV.
15 de junio
- 11:00 a. m. | España vs. Cabo Verde | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 2:00 p. m. | Bélgica vs. Egipto | DirecTV.
- 5:00 p. m. | Arabia Saudita vs. Uruguay | DirecTV, Win y Disney Plus.
- 8:00 p. m. | Irán vs. Nueva Zelanda | DirecTV.
16 de junio
- 2:00 p. m. | Francia vs. Senegal | DirecTV.
- 5:00 p. m. | Irak vs. Noruega | DirecTV y Win.
- 8:00 p. m. | Argentina vs. Argelia | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 11:00 p. m. | Austria vs. Jordania | DirecTV.
17 de junio
- 12:00 p. m. | Portugal vs. RD Congo | DirecTV.
- 3:00 p. m. | Inglaterra vs. Croacia | DirecTV y Win.
- 6:00 p. m. | Ghana vs. Panamá | DirecTV.
- 9:00 p. m. | Colombia vs. Uzbekistán | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
18 de junio
- 11:00 a. m. | República Checa vs. Sudáfrica | DirecTV.
- 2:00 p. m. | Suiza vs. Bosnia | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 5:00 p. m. | Canadá vs. Catar | DirecTV.
- 8:00 p. m. | México vs. Corea del Sur | DirecTV y Win.
19 de junio
- 2:00 p. m. | Estados Unidos vs. Australia | DirecTV.
- 5:00 p. m. | Escocia vs. Marruecos | DirecTV, Caracol y RCN.
- 8:00 p. m. | Brasil vs. Haití | DirecTV.
- 11:00 p. m. | Turquía vs. Paraguay | DirecTV y Win.
20 de junio
- 2:00 p. m. | Países Bajos vs. Suecia | DirecTV y Win.
- 3:00 p. m. | Alemania vs. Costa de Marfil | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 7:00 p. m. | Ecuador vs. Curazao | DirecTV, Win y Disney Plus.
- 11:00 p. m. | Túnez vs. Japón | DirecTV.
21 de junio
- 11:00 a. m. | España vs. Arabia Saudita | DirecTV, Win y Disney Plus.
- 2:00 p. m. | Bélgica vs. Irán | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 5:00 p. m. | Uruguay vs. Cabo Verde | DirecTV.
- 8:00 p. m. | Nueva Zelanda vs. Egipto | DirecTV.
22 de junio
- 12:00 p. m. | Argentina vs. Austria | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 4:00 p. m. | Francia vs. Irak | DirecTV.
- 7:00 p. m. | Noruega vs. Senegal | DirecTV y Win Plus.
- 10:00 p. m. | Jordania vs. Argelia | DirecTV.
23 de junio
- 12:00 p. m. | Portugal vs. Uzbekistán | DirecTV y Win.
- 3:00 p. m. | Inglaterra vs. Ghana | DirecTV.
- 6:00 p. m. | Panamá vs. Croacia | DirecTV.
- 9:00 p. m. | Colombia vs. RD Congo | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
24 de junio
- 2:00 p. m. | Suiza vs. Canadá | DirecTV.
- 2:00 p. m. | Bosnia vs. Catar | DirecTV.
- 5:00 p. m. | Escocia vs. Brasil | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 5:00 p. m. | Marruecos vs. Haití | DirecTV.
- 8:00 p. m. | República Checa vs. México | DirecTV y Win.
- 8:00 p. m. | Sudáfrica vs. Corea del Sur | DirecTV.
25 de junio
- 3:00 p. m. | Curazao vs. Costa de Marfil | DirecTV.
- 3:00 p. m. | Ecuador vs. Alemania | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 6:00 p. m. | Japón vs. Suecia | DirecTV.
- 6:00 p. m. | Túnez vs. Países Bajos | DirecTV y Win.
- 9:00 p. m. | Turquía vs. Estados Unidos | DirecTV.
- 9:00 p. m. | Paraguay vs. Australia | DirecTV.
26 de junio
- 2:00 p. m. | Noruega vs. Francia | DirecTV y Win.
- 2:00 p. m. | Senegal vs. Irak | DirecTV.
- 7:00 p. m. | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | DirecTV.
- 7:00 p. m. | Uruguay vs. España | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 10:00 p. m. | Egipto vs. Irán | DirecTV.
- 10:00 p. m. | Nueva Zelanda vs. Bélgica | DirecTV.
27 de junio
- 4:00 p. m. | Panamá vs. Inglaterra | DirecTV.
- 4:00 p. m. | Croacia vs. Ghana | DirecTV.
- 6:30 p. m. | Colombia vs. Portugal | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 6:30 p. m. | RD Congo vs. Uzbekistán | DirecTV.
- 9:00 p. m. | Argelia vs. Austria | DirecTV.
- 9:00 p. m. | Jordania vs. Argentina | DirecTV, Win y Disney Plus.
Partidos de Colombia en la fase de grupos
La Selección Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Los dirigidos por el cuerpo técnico nacional tendrán tres compromisos de alta exigencia en busca de un cupo a la siguiente ronda.
- 17 de junio | 9:00 p. m. | Colombia vs. Uzbekistán | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 23 de junio | 9:00 p. m. | Colombia vs. RD Congo | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
- 27 de junio | 6:30 p. m. | Colombia vs. Portugal | DirecTV, Caracol, RCN y Disney Plus.
(Ver también: EE. UU. detuvo durante 7 horas a jugador de Irak y otras graves denuncias de lo que pasa previo al Mundial)
Los partidos más atractivos de la fase de grupos
Entre los encuentros que prometen captar la atención de los aficionados destacan:
- Brasil vs. Marruecos (13 de junio).
- Argentina vs. Argelia (16 de junio).
- Inglaterra vs. Croacia (17 de junio).
- Bélgica vs. Irán (21 de junio).
- Francia vs. Irak (22 de junio).
- Argentina vs. Austria (22 de junio).
- Uruguay vs. España (26 de junio).
- Colombia vs. Portugal (27 de junio).
Con una cifra récord de selecciones participantes, más de una decena de ciudades sede y una oferta televisiva más amplia que en ediciones anteriores, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más seguidos de la historia.
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