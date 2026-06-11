La emoción del fútbol cada día crece más. Y es que pese a que el Mundial apenas va a comenzar, desde hace varias semanas en Colombia y gran parte del mundo las personas ya comenzaron con la fiebre por llenar el álbum Panini, pues compraron sobres, láminas sueltas y más para completar cada una de las 48 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

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Sin embargo, aún es momento en que muchas personas no lo han podido completar y el problema es que cuando van a los puntos autorizados a adquirir más sobres, estos están agotados y no hay dónde comprarlos.

Ante esto y la preocupación que ha venido creciendo, Panini sacó un comunicado informando qué ocurrió realmente y cuándo se podrán volver a conseguir los sobres en el país.

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Lo primero que escribió la compañía es que la recibida superó todas las expectativas y eso lo agradece, ya que hizo que se agotara el inventario inicial pedido a la central.

En cuanto a cuándo se volverá a tener surtido, agregó: “A partir del 18 de junio recibiremos nueva llegada de producto, y estaremos informando oportunamente cuáles serán los puntos autorizados donde podrán adquirirse”.

No obstante, Panini aseguró que en este momento hay habilitados varios puntos para cambios seguros, a los que las personas pueden acceder para buscar las láminas que les faltan y entregar las que tengan repetidas, que es uno de los ejercicios más llamativos e interesantes en todo el proceso del álbum.

“Anunciaremos los puntos de ventas por zonas del país que contarán con ‘stock’ disponible, para que más aficionados puedan acceder fácilmente al producto”, dijo.

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Finalmente, Panini aseguró que los precios no han variado ni variarán, por lo que se mantienen los sobres a 5.000 y la caja a 520.000 pesos.

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