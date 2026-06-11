Este jueves comienza la Copa Mundial de la Fifa, que tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes, y una advertencia de las autoridades migratorias ha generado preocupación entre creadores de contenido e ‘influencers’ de todo el mundo que asistirán a la cita orbital.

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Aunque en redes sociales se ha interpretado como una nueva prohibición, lo cierto es que se trata de una aclaración —y posible endurecimiento— de normas migratorias que ya existían.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional han recordado que los extranjeros que ingresen al país con visa de turista (B-2) no pueden hacer actividades laborales, lo que incluye la creación de contenido digital con fines económicos.

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Según explicaron estas autoridades, producir contenido para plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook con el objetivo de generar ingresos durante la estancia en territorio estadounidense se considera trabajo, y por lo tanto requiere una visa adecuada, explicó El País.

Se viene un problema: Estados Unidos advierte que los influencers que hagan contenido tendrán que tener una visa de periodista. De lo contrario, serán deportados… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 11, 2026

La advertencia cobra especial relevancia en el contexto del Mundial, un evento que atraerá a miles de creadores digitales interesados en documentar la experiencia para sus audiencias globales. Sin embargo, hacerlo bajo una visa de turismo podría implicar sanciones.

De acuerdo con el medio mencionado, los ‘influencers’ que incumplan estas condiciones se exponen a consecuencias como la cancelación de su visa, deportación e incluso restricciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

El tema ha generado confusión, especialmente porque muchos creadores de contenido suelen documentar sus viajes sin considerar que la monetización —ya sea por publicidad, patrocinios o ingresos en plataformas— puede ser interpretada como una actividad laboral.

En ese sentido, expertos y autoridades han insistido en que no se trata de una nueva ley creada exclusivamente para el Mundial 2026, sino de la aplicación de una normativa migratoria vigente desde hace años. La visa B-2 está diseñada únicamente para actividades recreativas, turismo o visitas familiares, y no permite recibir ingresos por actividades realizadas dentro del país.

Incluso, la advertencia señala que el simple hecho de tener como propósito principal del viaje la creación de contenido monetizable podría ser suficiente para que las autoridades consideren que se está violando el estatus migratorio.

Por ahora, el mensaje de las autoridades es claro: quienes deseen crear contenido con fines comerciales durante el Mundial deberán contar con una visa que les permita trabajar legalmente en Estados Unidos, como las destinadas a actividades profesionales o artísticas.

No se trata de una prohibición exclusiva contra los ‘influencers’ por el Mundial, sino de un recordatorio contundente de que monetizar contenido mientras se está en Estados Unidos con visa de turista puede ser considerado una violación de la ley migratoria.

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