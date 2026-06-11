La cuenta regresiva finalmente terminó. Este jueves 11 de junio arranca oficialmente la Copa Mundial de la Fifa 2026, una edición que romperá todos los moldes al ser la más grande realizada hasta la fecha: contará con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos disputados en 16 ciudades repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

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La gran fiesta del fútbol global comenzará en Ciudad de México con una espectacular ceremonia inaugural que promete fusionar música, cultura tradicional y la pasión del balompié, sirviendo como antesala del partido de apertura entre la selección local y Sudáfrica.

El espectáculo central estará liderado por el talento colombiano. La Fifa confirmó que la barranquillera Shakira se tomará el escenario del Estadio Ciudad de México (anteriormente conocido como Estadio Azteca) para estrenar en vivo ‘Dai Dai’, una de las canciones oficiales del campeonato, la cual interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy. Esta aparición también respaldará una iniciativa benéfica: el Fondo Mundial de Educación para la Ciudadanía de la Fifa, que busca recaudar 100 millones de dólares para la educación y el deporte infantil.

Pero el despliegue musical no se detiene ahí. El montaje, que iniciará 90 minutos antes del pitazo inicial y tendrá una temática fuertemente inspirada en el tradicional papel picado mexicano, contará con una nómina estelar de artistas confirmados:

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J Balvin

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Adicionalmente, se conoció que el protagonismo de Shakira se extenderá a lo largo del torneo, pues está completamente ratificada para el show de medio tiempo de la gran final del Mundial, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde compartirá escenario con Madonna y el grupo surcoreano BTS.

Para los aficionados en territorio colombiano, la transmisión de la ceremonia de apertura en México comenzará a las 12:30 p. m. de este jueves 11 de junio, mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica se jugará a las 2:00 p. m. Los eventos podrán seguirse en vivo a través de Gol Caracol, Fútbol RCN, Dsports y la plataforma digital DGO.

La jornada del primer día se complementará a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) con el compromiso entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara.

Al tratarse de un torneo multisede, las celebraciones continuarán el viernes 12 de junio con dos actos de apertura adicionales:

Toronto (Canadá): La ceremonia en el Estadio Toronto iniciará a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y estará inspirada en el mosaico cultural canadiense. Contará con las presentaciones de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, previo al partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina.

Los Ángeles (Estados Unidos): El Estadio SoFi albergará la tercera ceremonia de apertura a las 6:30 p. m. (hora de Colombia), abriendo paso al debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay a las 8:00 p. m.

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