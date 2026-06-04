Es bien conocido el concurso que Shakira lanzó por redes sociales al llamar a niños y jóvenes para participar. Según contó, ella misma estaría revisando los videos para poder seleccionar a los mejores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Shakira moverá sus caderas en final del Mundial 2026: así será ‘show’ de medio tiempo)

María José Gonzalez Ruiz, una niña de 15 años, que baila desde los 9, fue protagonista de un momento épico durante un concierto de Stray Kids en Perú. En una dinámica, María José quedó en la pantalla del concierto frente a los ojos de miles de personas. La idea era bailar una coreografía propuesta por el grupo musical.

Ante esto, María José, que se dedica también a subir videos bailando desde varias partes del mundo, sorprendió a los asistentes del concierto por su talento.

Lee También

María José Gonzalez Ruiz, la colombiana que quiere bailar junto a Shakira

María José es hija de la reconocida presentadora María Mercedes Ruiz, famosa por haber presentado las noticias de Citytv durante varios años y actualmente conductora de ‘Buen día Colombia’. La presentadora compartió un video en el que destaca el talento artístico de su hija enviándole un mensaje claro a Shakira:

“Te presento a mi hija María José, ella tiene 15 años y desde muy pequeña encontró en el baile una forma de expresarse, de crecer y sobretodo de creer en sí misma. Hoy, ‘Majo’ se anima a participar en tu convocatoria con toda la ilusión del mundo. Como mamá, me siento orgullosa de verla atreverse a perseguir sus sueños”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Mercedes Ruiz TV (@mariamercedesruiztv)

(Vea también: Shakira pone a vibrar Copacabana: Río se prepara para el mayor concierto gratuito de la historia del pop latino)

De esta manera, la joven participó en la convocatoria impulsada por Shakira. María José es también hija del periodista Edwin González y compartió a través de todas las redes sociales su baile para conseguir el apoyo necesario y cumplir su sueño mas grande.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entretenimiento Pulzo 🍿 (@pulzoentretenimiento)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.