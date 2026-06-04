La muerte de una reconocida ‘influencer’ brasileña cobró notoriedad en redes sociales luego de que salieran a la luz detalles de la intervención a la que se sometió días antes de fallecer.

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Se trata de Roseli Fernandes, maquilladora de 48 años, quien acumulaba más de 100.000 seguidores en plataformas digitales. Según recogió Blu Radio, la mujer murió después de practicarse un procedimiento para aumentar el volumen de los glúteos.

Familiares de la creadora de contenido señalaron que las complicaciones comenzaron pocas horas después de la intervención. La mujer presentó fuertes dolores y su estado de salud se deterioró rápidamente mientras buscaba atención médica.

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Qué se sabe del procedimiento estético al que se sometió Roseli Fernandes

Según los reportes de Milenio, el tratamiento fue practicado en una clínica de São Paulo, Brasil. La intervención consistía en la aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA), un material cuyo uso está autorizado en ese país para ciertos procedimientos reconstructivos, pero que sigue siendo objeto de controversia cuando se emplea con fines estéticos.

Las autoridades brasileñas adelantan una investigación para establecer si el procedimiento cumplía con los protocolos exigidos y si existió alguna irregularidad durante la atención médica. La profesional señalada de practicar la intervención reconoció su participación en el caso y manifestó que colaborará con las autoridades.

El último video de la influencer antes de su muerte

Según relató la hija de Roseli Fernandes a medios brasileños, la influencer comenzó a sentirse mal pocas horas después del procedimiento estético. La mujer se despertó con fuertes dolores y decidió comunicarse con el médico que la había atendido. Luego de escuchar los síntomas, el profesional le recomendó regresar a la clínica para una valoración.

La secuencia posterior quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa que Fernandes llegó en un vehículo en un estado de salud comprometido y requirió ayuda de varias personas para descender del automóvil. Posteriormente fue sentada en una silla de ruedas para ingresar al centro médico.

Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira, moradora de Jardim (MS), morreu após realizar procedimentos estéticos em uma clínica de São Paulo comandada pela médica Tábita Nunes Marcolino Jorge. Segundo a Polícia Civil, a paciente havia feito aplicações de PMMA nos glúteos e coxas… pic.twitter.com/g46UT4WMgM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 27, 2026

Sin embargo, cuando era trasladada hacia el interior de la clínica, la influencer se desplomó repentinamente de la silla ante la mirada de quienes intentaban auxiliarla. Las grabaciones se convirtieron en uno de los últimos registros conocidos de la brasileña antes de que se confirmara su fallecimiento.

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