Nuevos testimonios conocidos dentro de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza apuntan a las presuntas actuaciones del anestesiólogo identificado como ‘Leo’, quien continúa siendo buscado por las autoridades.

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(Vea también: Giro en caso de Yulixa Toloza: buscan a anestesiólogo que propuso botar cuerpo en zona boscosa)

Las declaraciones fueron reveladas por una hermana de la propietaria del establecimiento donde se practicó el procedimiento estético al que fue sometida la mujer en Bogotá.

Según la versión entregada en el pódcast ‘Más allá del silencio’, María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de Beauty Láser, les habría contado a sus allegados que Yulixa todavía presentaba signos vitales cuando se discutía la posibilidad de trasladarla a un centro médico para recibir atención especializada.

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De acuerdo con ese relato, la situación se volvió aún más tensa cuando algunas de las personas presentes insistieron en buscar ayuda médica. Michel Delgado, hermana de María Fernanda, aseguró que un oxímetro mostró señales de vida en la paciente y que la propietaria del establecimiento pidió gestionar una ambulancia o llevarla a un hospital. Sin embargo, la respuesta atribuida al anestesiólogo fue negativa.

“Con el oxímetro le revisaron y vieron que todavía tenía signos vitales. Entonces ella les dijo que la llevaran al hospital, que llamaran una ambulancia o hicieran algo. Pero el anestesiólogo les respondió que no, que no había chance”, aseguró la familiar de Delgado.

Las declaraciones también señalan que el hombre habría pronunciado frases que hoy forman parte de los elementos analizados por las autoridades. Entre ellas, una expresión relacionada con la posibilidad de evitar consecuencias judiciales si no existía un cuerpo que permitiera probar un delito.

“Entonces ella me dice que el anestesiólogo les dijo que sin cuerpo no había delito”, agregó Michel Delgado. Esa afirmación coincide con referencias mencionadas previamente por investigadores del caso durante el proceso de recolección de testimonios.

Qué dicen los testimonios sobre las supuestas amenazas de ‘Leo’

La versión entregada por los familiares de la propietaria de Beauty Láser sostiene que las presiones no se limitaron a impedir el traslado de Yulixa a un centro asistencial.

Según el relato, el anestesiólogo también habría intimidado a la pareja conformada por María Fernanda Delgado y Edinson José Torres Sarmiento para que siguieran sus instrucciones: “Él les dijo que les iba a matar a los niños”, indicó la mejor que dialogó con el periodista Rafael Poveda.

De acuerdo con las declaraciones conocidas, el hombre presuntamente exhibió un arma en medio de la situación y lanzó amenazas dirigidas contra los hijos de la pareja. Estas afirmaciones fueron incorporadas a los testimonios recopilados por los investigadores, que buscan establecer qué ocurrió durante las horas posteriores al procedimiento estético.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades mantienen la búsqueda del anestesiólogo conocido como ‘Leo’, considerado una pieza clave para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.

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