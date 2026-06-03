Días después de la muerte de Alexander Avendaño en el embalse de Guatapé, salió a la luz una transmisión en vivo hecha por TikTok en la que varios jóvenes reconstruyeron lo ocurrido antes de que el joven terminara en el agua.

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Según informó El Tiempo, algunos de los participantes estuvieron en el planchón durante la jornada del pasado 24 de mayo y presenciaron los momentos previos al desenlace que hoy es materia de investigación.

En la conversación intervinieron al menos cuatro personas. Dos de ellas aseguraron que se encontraban a bordo de la embarcación cuando comenzó la discusión. Uno de los jóvenes relató que el conflicto se originó luego de que Alexander discutiera con una de sus acompañantes y, en medio de la tensión, otro hombre decidió intervenir, situación que habría escalado rápidamente.

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El mismo testigo sostuvo que Avendaño no se lanzó al agua de manera espontánea, sino que actuó bajo presión por parte de quienes lo rodeaban. De acuerdo con su versión, varias personas lo intimidaban y él temía que lo empujaran al embalse. También afirmó que, una vez ocurrió la caída, la embarcación continuó su recorrido y no pudo detenerse de inmediato.

“El pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando, la otra diciendo que la ahogaran, él quedó con el miedo de que lo tiraran… el barco no podía detenerse porque seguía moviéndose en el agua”, se escucha en la conversación virtual, recogió el rotativo.

#Colombia | Recuperan el cuerpo de Alexánder Avendaño, el joven que murió al caer al embalse de El Peñol–Guatapé, Antioquia. Bomberos lo buscaron durante cinco días. Autoridades investigan hechos que rodearon la tragedia. pic.twitter.com/tC9Ltq4l5j — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 30, 2026

Durante la transmisión, el joven también mencionó a Salomé y María José, dos mujeres que han sido señaladas en distintas versiones difundidas en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han atribuido responsabilidades ni existen decisiones judiciales en su contra por estos hechos.

¿Por qué se habría iniciado pelea que terminó con caída de Alexander Avendaño en Guatapé?

De acuerdo con el citado medio, otro de los apartes de la videollamada reveló una hipótesis sobre el origen de la riña. Según el testimonio, Alexander habría mostrado interés sentimental por una joven que, presuntamente, mantenía una relación con otro de los hombres presentes en el planchón.

Esa situación, según relató el participante, habría desencadenado el enfrentamiento que terminó en medio de empujones, insultos y momentos de tensión.

“De los cuatro que estaban ahí, él le estaba cayendo a la mona, ¿qué pasa? Como que esa vieja era novia de Sebastián y ahí empezó el problema. Yo creí que lo habían tirado, incluso cuando ese man ya estaba en el agua, yo le metí un pechero en seco a Sebastián“, indicó el testigo.

Incluso, el joven aseguró que inicialmente creyó que Avendaño había sido arrojado al agua y relató que intentó intervenir cuando observó la situación. En la parte final de su declaración expresó que conocía a la víctima desde tiempo atrás y sostuvo que, a su juicio, lo ocurrido debería ser investigado como un posible homicidio debido al nivel de presión al que habría sido sometido.

“A uno le da pesar pa’ porque yo me conocía con él y nos pegábamos las fiestas y muy mal hecho que lo quisieran matar así, desde mi punto de vista fue un homicidio porque lo tenían atosigado“, agregó el joven, de acuerdo con El Tiempo.

Las afirmaciones conocidas en esta videollamada se suman a otros testimonios recopilados por las autoridades, que continúan verificando cada una de las versiones para establecer con precisión qué ocurrió aquella noche en el embalse. La investigación sigue abierta y busca determinar si existieron responsabilidades penales alrededor de la muerte del joven.

En medio de las indagaciones, un representante de la empresa encargada del alquiler del planchón confirmó que sostuvo un encuentro con la Fiscalía General de la Nación para entregar información relacionada con el caso. El propósito, según explicó, fue aportar la versión de la compañía y colaborar con el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Alexander Avendaño.

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