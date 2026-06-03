La ciudad de Manizales continúa conmocionada por el feminicidio de Brenda Kathalehia Mejía, una mujer de 30 años, madre de tres hijos y trabajadora de la empresa de aseo EMAS, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 25 de mayo en una vivienda del barrio Galán.

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De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba evidentes signos de violencia y habría sido degollad4. El caso ha causado indignación entre familiares, amigos y organizaciones sociales, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque, según denuncian sus allegados, Brenda había advertido en repetidas ocasiones sobre las agresiones y amenazas que sufría por parte de su expareja.

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Según información conocida durante la investigación, el principal señalado por el crimen es Luis Alberto Galeano, conocido con el alias de ‘Puchi’, quien había sido denunciado previamente por Brenda por presuntos hechos de violencia intrafamiliar, maltrato y hostigamiento.

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Familiares de la víctima aseguran que el hombre permaneció bajo detención preventiva hasta el pasado 30 de abril, fecha en la que recuperó su libertad. Apenas 25 días después, Brenda fue asesinada.

De acuerdo con reportes publicados por el diario La Patria, la mujer había denunciado múltiples episodios de violencia. En uno de ellos, el agresor presuntamente la interceptó para exigirle que retomaran la relación y que eliminara algunos videos que ella conservaba. Ante su negativa, la habría intimidado, insultado y agredido físicamente. La situación derivó en una captura por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Johana Mejía, hermana de la víctima, aseguró que Brenda había decidido terminar definitivamente la relación años atrás debido a los constantes maltratos.

“Luis Alberto Galeano no era la pareja de mi hermana. Ella lo dejó después de soportar agresiones durante varios años. Lo denunció en enero de este año y él estuvo privado de la libertad hasta finales de abril”, relató.

Según la familia, el hombre habría buscado a Brenda para solicitarle que retirara la denuncia, prometiendo que no volvería a molestarla y que respondería por una deuda económica pendiente. Sin embargo, allegados aseguran que las amenazas continuaron y que incluso otros miembros de la familia habrían sido intimidados.

Los familiares sostienen que el temor por las posibles represalias influyó en la decisión de Brenda de no volver a declarar en una audiencia judicial realizada el 30 de abril.

Tras el feminicidio, los seres queridos de la víctima cuestionan las medidas de protección adoptadas por las autoridades y piden que se esclarezcan las razones por las cuales el presunto agresor recuperó su libertad.

“Queremos justicia y que el responsable de la muerte de mi hermana sea capturado y condenado. Sentimos que el sistema le falló a Brenda”, manifestó Johana Mejía.

Las investigaciones apuntan a que, tras cometer el crimen, Luis Alberto Galeano habría contactado a un familiar antes de abandonar la ciudad. Las autoridades mantienen activa su búsqueda y han reiterado el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicarlo.

De acuerdo con información conocida por los investigadores, el hombre registra antecedentes por otros delitos.

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El caso ha despertado numerosas reacciones en la capital caldense. Colectivos de mujeres, líderes sociales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por lo ocurrido y han cuestionado la efectividad de las rutas de protección para víctimas de violencia basada en género.

Como parte de las acciones de rechazo y exigencia de justicia, familiares y organizaciones sociales convocaron un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía en Manizales, con el objetivo de exigir avances en la captura del presunto responsable y revisar los protocolos de protección aplicados en este caso.

La muerte de Brenda Kathalehia Mejía se suma a la lista de feminicidios que han generado preocupación en el país y reabre el debate sobre las garantías de seguridad para mujeres que denuncian violencia por parte de sus exparejas.

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