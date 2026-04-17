Un caso de triple feminicidio sacudió al municipio de La Macarena, donde tres mujeres fueron asesinadas. La lamentable situación recuerda el crimen de una mujer y sus dos hijas en Bogotá por parte de su pareja.

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De acuerdo con las autoridades del municipio, el crimen fue perpetrado por un hombre cercano a las víctimas, en un contexto que apunta a violencia intrafamiliar. Entre las hipótesis iniciales, se contempla que el ataque ocurrió dentro de un entorno familiar, lo que refuerza que se trató de feminicidio.

“Los vecinos dicen que fue un hecho de celos; que hacía 15 días se había ido de su casa, pero al regresar, como a la una de la mañana, con un machete mató a la suegra, a la excompañera sentimental y a una cuñada”, indicó Delio Franco, presidente de Asojuntas de La Macarena, según recogió La FM.

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Por su parte, Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, comandante del Departamento de Policía Meta, dio a conocer detalles del caso e indicó la fecha aproximada de los lamentables hechos.

“Tenemos tres cuerpos sin vida de género femenino, hechos al parecer ocurridos en la madrugada de este jueves, en zona rural del municipio de La Macarena, aproximadamente a dos horas del casco urbano”, aseguró Zambrano.

¿Qué pasó con sujeto señalado de triple feminicidio en La Macarena (Meta)?

Las autoridades avanzan en la verificación de la identidad de un hombre que podría tener relación directa con el crimen, luego de que este ingresara herido con arma blanca al hospital de La Macarena en la madrugada del 16 de abril. Su aparición en medio de los hechos lo convirtió en una pieza clave dentro del proceso.

Según el coronel Zambrano, el individuo tiene una orden de captura vigente por homicidio, lo que refuerza las sospechas en su contra. Además, su historial judicial está ligado a un ataque con arma blanca ocurrido en 2019, en el que la víctima falleció posteriormente.

Además, las autoridades hallaron en su poder una escopeta y celulares de las víctimas, elementos que lo incriminan y ahora forman parte de la evidencia recolectada, que fortalece las líneas investigativas.

“Una persona herida con arma blanca de sexo masculino llegó al hospital de La Macarena aproximadamente a las 5 de la mañana de este jueves 16 de abril”, agregó el uniformado.

Mientras se esclarece su posible responsabilidad, el hombre fue trasladado a centros médicos de mayor complejidad debido a las lesiones de gravedad que presenta, y permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales.

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