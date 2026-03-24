El crimen de una mujer y sus dos hijas en una vivienda de la localidad de Bosa causó conmoción en la ciudad y encendió las alertas sobre la violencia intrafamiliar. Las víctimas fueron halladas dentro del inmueble, donde las autoridades confirmaron el triple homicidio, en un caso que impactó a la comunidad del sector.

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De acuerdo con El Tiempo, un familiar de las víctimas hizo una llamada al 123, en la que alertó a las autoridades sobre lo que pasaba en la vivienda. Este aviso permitió la rápida reacción de la Policía, que al llegar al lugar verificó lo ocurrido y activó los protocolos correspondientes, lo que facilitó la intervención oportuna en la escena.

Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, las primeras versiones indican que el caso estaría relacionado con violencia intrafamiliar. Las víctimas convivían con el presunto agresor, lo que apunta a feminicidio y refuerza la gravedad del hecho dentro del entorno doméstico.

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“Según información preliminar, un hombre asesinó a su pareja y a sus dos hijastras, de 20 y 17 años. El hombre, que presentaba signos de envenenamiento, fue capturado y tendrá que responder ante la justicia”, publicó Galán en X.

¿Cuál es la identidad del hombre que habría cometido triple homicidio?

El presunto responsable fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado por las autoridades como la persona que convivía con las víctimas al momento de los hechos. Su captura se produjo en el mismo lugar del crimen, lo que fortalece la hipótesis de su participación directa en el caso.

De acuerdo con la información conocida, el hombre fue trasladado a un centro médico tras intentar quitarse la vida luego de lo ocurrido. Este elemento orienta la investigación hacia una posible acción premeditada, mientras se analizan pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

De manera preliminar, se investiga si existían antecedentes de conflictos o denuncias previas, ya que este tipo de información resulta clave para establecer responsabilidades y entender el contexto del crimen.

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