El caso de triple feminicidio ocurrido en la localidad de Bosa, en Bogotá, sigue causando conmoción, especialmente por el testimonio de Eisson Ferney Penagos, padre de las dos jóvenes víctimas, quien relató cómo se enteró de la tragedia.

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(Vea también: “No contestaban los teléfonos”: aterradores detalles del triple feminicidio en Bosa, Bogotá)

Las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados, de 42 años, y sus hijas Karen, de 20 años, y Daniela Penagos Granados, de 17. Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en el barrio Atalayas, en el sur de Bogotá, donde las autoridades encontraron los cuerpos sin vida.

De acuerdo con una entrevista que concedió en el podcast ‘Más allá del silencio’, del periodista Rafael Poveda, el hombre aseguró que todo comenzó el sábado 21 de marzo de 2026, cuando sintió una fuerte corazonada de que algo no estaba bien con sus hijas porque no le contestaban.

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Penagos contó que el viernes 20 fue la última vez que tuvo contacto con sus hijas y al día siguiente debía recibir una llamada de ellas a las 4:30 a. m., pero esa comunicación nunca ocurrió.

Según su relato, intentó comunicarse en repetidas ocasiones con sus hijas, pero no obtuvo respuesta, lo que incrementó su preocupación. Horas después, recibió la noticia que confirmaba sus temores: sus hijas y la madre de ellas habían sido asesinadas en su vivienda.

¿Cómo se enteró el padre de hermanas del triple feminicidio?

Sin embargo, fue hasta el 24 de marzo cuando pudo acercarse a la vivienda donde ellas vivían en Bosa con la mamá y el padrastro. Al llegar al lugar, se encontró con que nadie le abría la puerta, por lo que fue necesaria la presencia de la Policía y Bomberos.

“Proceden a ingresar, miran, salen, entran, pero por el techo, y yo hasta ahí calmado, cuando ya dialogan entre ellos y comienza esa corazonada de que algo no andaba bien”, indicó Penagos.

Desde ese momento, según comentó, comenzó “el desespero” por saber lo que les había ocurrido a las menores. Pregunta que se resolvió de manera lamentable cuando las autoridades abrieron la puerta y él pudo ingresar.

Lo más desgarrador fue cuando vio al presunto responsable, identificado como Cristian Camilo Valencia, quien intentó quitarse la vida; lo confrontó y le preguntó: ¿Por qué me quitó a mis hijas?”.

En el diálogo también recordó aspectos de la vida de sus hijas y expresó el profundo dolor que enfrenta la familia, señalando que la pérdida ha sido devastadora. Su testimonio refleja el impacto emocional que dejan este tipo de crímenes y la forma en que una intuición terminó anticipando una tragedia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, en un caso que ha reavivado la preocupación por la violencia contra las mujeres en el país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

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