A pocas horas de iniciar la inauguración de la Copa Mundial de la Fifa 2026, miles de personas participaron en una movilización cerca del Estadio Azteca, en Ciudad de México, para llamar la atención sobre la crisis de desapariciones que enfrenta ese país.

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(Vea también: El llamativo decreto que se expidió en México para el inicio del Mundial; trabajadores, felices)

La manifestación se desarrolló en las inmediaciones del escenario que albergará la inauguración del Mundial 2026, un hecho que los organizadores aprovecharon para proyectar ante la comunidad internacional la situación que viven miles de familias mexicanas desde hace años.

Colectivos de búsqueda, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales consideraron que la cercanía de uno de los principales escenarios del campeonato ofrecía una oportunidad para visibilizar una problemática que afecta a miles de hogares en distintas regiones del país.

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Cabe mencionar que con cifras oficiales citadas por los organizadores de la protesta, México supera los 133.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que ha convertido este fenómeno en uno de los principales desafíos humanitarios y de seguridad del país.

Durante la jornada se observaron pancartas, fotografías y mensajes con los nombres de personas desaparecidas, así como reclamos dirigidos a las autoridades para fortalecer las investigaciones y acelerar los procesos de búsqueda.

#MUNDO Miles de personas se manifestaron cerca del Estadio Azteca en Ciudad de México, donde se celebrará la inauguración del Mundial 2026, en busca de visibilizar la situación que enfrenta el país con más de 133.000 personas desaparecidas.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/MGqeFm9aaI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 11, 2026

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 y dónde verla en Colombia?

La ceremonia inaugural está programada para este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. El espectáculo comenzará sobre las 12:30 p. m. (hora de Colombia), aproximadamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, encargado de abrir oficialmente el torneo.

Los aficionados colombianos podrán seguir la inauguración y el encuentro inaugural a través de las transmisiones de Gol Caracol, Fútbol RCN y DSports, además de sus respectivas plataformas digitales. El compromiso entre mexicanos y sudafricanos está previsto para las 2:00 p. m. (hora colombiana).

La ceremonia contará con presentaciones musicales y culturales preparadas por los tres países anfitriones del campeonato: México, Estados Unidos y Canadá. Entre los artistas anunciados figuran Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández y Belinda, quienes harán parte del espectáculo previo al primer partido de la Copa del Mundo.

Este será un momento histórico para el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer escenario del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial de la FIFA.

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