Las horas previas a la inauguración del Mundial no están siendo las esperadas. A fuera del estadio de Ciudad de México, hay miles de periodistas de todos los países del mundo, pero lo inusual es lo mal que lo están pasando por cuenta de la pésima organización que hay en ese estadio.
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Entre los afectados están los periodistas de Noticias Caracol. La delegación colombiana que viajó a México para cubrir tuvo problemas previo a la inauguración porque tardó más de lo esperado su ingreso al estadio para asentarse en el lugar desde el que harán la transmisión de este jueves. En el noticiero de la mañana revelaron algunas de las dificultades.
Entre la delegación está Javier Hernández Bonnet, quien tiene una larga experiencia cubriendo Mundiales de fútbol y otros eventos deportivos. Él, a raíz de lo que ha visto en la mañana de este jueves, dijo en el noticiero: “Le hago una confesión. Este es el Mundial 12 en mi carrera como periodista deportivo. No había visto un Mundial que en su inauguración fuera tan caótico y desorganizado como este”.Lee También
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Y es que las filas de este jueves, dicen los periodista que están en México, son larguísimas y la logística no está siendo la adecuada para este tipo de eventos. Caos, poca claridad sobre los pasos a seguir y mucha incertidumbre sobre cómo va a funcionar la logística están siendo una constante.
Aunque poco a poco han ido resolviendo los problemas, las vicisitudes han estado a la orden del día y los periodistas están sorprendidos con lo que ha pasado en las horas previas al Mundial.
Habrá protestas en México por el Mundial
De hecho, los días previos al Mundial también han estado marcados por la polémica en México y Estados Unidos, principalmente.
En la capital mexicana, diferentes asociaciones han salido a manifestarse en diferentes partes, especialmente, cerca del estadio de Ciudad de México. Marchas de personas que son familiares de desaparecidos, profesores y otras asociaciones nacionales han estado expresando abiertamente y constantemente en las calles.
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