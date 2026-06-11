Las horas previas a la inauguración del Mundial no están siendo las esperadas. A fuera del estadio de Ciudad de México, hay miles de periodistas de todos los países del mundo, pero lo inusual es lo mal que lo están pasando por cuenta de la pésima organización que hay en ese estadio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Que fuerte imagen”: inusual situación vivió Uzbekistán, primer rival de Colombia en el Mundial)

Entre los afectados están los periodistas de Noticias Caracol. La delegación colombiana que viajó a México para cubrir tuvo problemas previo a la inauguración porque tardó más de lo esperado su ingreso al estadio para asentarse en el lugar desde el que harán la transmisión de este jueves. En el noticiero de la mañana revelaron algunas de las dificultades.

Y es que las filas de este jueves, dicen los periodista que están en México, son larguísimas y la logística no está siendo la adecuada para este tipo de eventos. Caos, poca claridad sobre los pasos a seguir y mucha incertidumbre sobre cómo va a funcionar la logística están siendo una constante.

Aunque poco a poco han ido resolviendo los problemas, las vicisitudes han estado a la orden del día y los periodistas están sorprendidos con lo que ha pasado en las horas previas al Mundial.

Habrá protestas en México por el Mundial

De hecho, los días previos al Mundial también han estado marcados por la polémica en México y Estados Unidos, principalmente.

En la capital mexicana, diferentes asociaciones han salido a manifestarse en diferentes partes, especialmente, cerca del estadio de Ciudad de México. Marchas de personas que son familiares de desaparecidos, profesores y otras asociaciones nacionales han estado expresando abiertamente y constantemente en las calles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.