La edición 26 de la Media Maratón de Bogotá cerró con un resultado alentador en materia de atención médica. A diferencia de lo ocurrido el año anterior, cuando la competencia estuvo marcada por el fallecimiento de un participante, la organización confirmó que en esta ocasión no se registraron víctimas fatales, gracias al despliegue preventivo implementado durante la jornada.

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El operativo sanitario hizo parte de la campaña ‘Tu salud es la meta’, una estrategia impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y desarrollada por Correcaminos de Colombia para reforzar la prevención y la atención de emergencias durante la competencia, que reunió a más de 40.000 corredores.

Durante toda la carrera se instalaron puntos de atención médica tanto en el recorrido como en las zonas de salida y llegada. Allí trabajaron equipos asistenciales junto con organismos de emergencia para responder de forma rápida a cualquier incidente que se presentara entre los atletas.

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El balance oficial entregado por la organización muestra que el dispositivo de salud atendió un total de 305 casos durante el evento, la gran mayoría de ellos relacionados con molestias menores propias del esfuerzo físico.

En los Módulos de Estabilización y Clasificación (MEC) se brindaron 14 atenciones, en las que fue necesario suministrar medicamentos para tratar cuadros como cefaleas migrañosas, gastritis y dolores menstruales.

Además, se reportaron 290 asistencias de menor complejidad. Entre los casos más frecuentes estuvieron cefaleas tensionales, laceraciones, toma de signos vitales, glucometrías, controles de presión arterial, esguinces y fatiga muscular, situaciones que pudieron ser resueltas en el mismo lugar.

El reporte también confirmó un único traslado a un centro asistencial. Según la organización, el corredor fue estabilizado y posteriormente se informó que se encontraba fuera de peligro.

La prevención fue clave para el desarrollo seguro de la carrera

La organización destacó que estas cifras reflejan el buen comportamiento de los participantes y la eficacia del plan de prevención diseñado para la competencia. La respuesta coordinada entre el personal médico, los organismos de socorro, los voluntarios y el equipo logístico permitió atender cada situación de manera oportuna.

Asimismo, agradeció el compromiso de todos los actores involucrados en la realización del evento, resaltando que este tipo de estrategias fortalecen la seguridad de una de las carreras atléticas más importantes de América Latina.

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Con este balance, la Media Maratón de Bogotá reiteró su apuesta por promover el deporte seguro, incentivar la cultura del autocuidado y seguir fortaleciendo los protocolos de atención médica para proteger la salud de los miles de corredores que participan cada año.

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