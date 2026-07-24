Cuando muchos daban por hecho que el retiro estaba cerca, LeBron James volvió a cambiar el rumbo de su historia. El máximo referente de la NBA anunció que continuará jugando y que su próximo destino serán los Philadelphia 76ers, equipo con el que intentará conquistar el que sería el último campeonato de su legendaria carrera.

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A sus 41 años, el cuatro veces campeón de la NBA confirmó la noticia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde dejó claro que todavía siente la motivación para competir al más alto nivel y luchar por un nuevo anillo.

¿Por qué LeBron James decidió no retirarse?

Tras finalizar la temporada anterior, el futuro de LeBron estuvo rodeado de especulaciones. Sin embargo, el propio jugador explicó que, después de un periodo de reflexión, entendió que aún tenía un objetivo pendiente en el baloncesto.

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Según expresó, la decisión estuvo motivada por el sacrificio que ha hecho durante toda su carrera, la disciplina que lo ha mantenido vigente durante más de dos décadas y, sobre todo, la posibilidad de volver a competir por un título de la NBA.

El anuncio también estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento hacia las franquicias que marcaron su trayectoria, especialmente Miami Heat y Los Angeles Lakers, además de recordar que el noreste de Ohio siempre será su hogar.

I thought I was done when the season ended. I wasn’t ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Philadelphia sueña con el último capítulo del “Rey”

La llegada de LeBron James representa uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en la| NBA.

Los Philadelphia 76ers suman a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos con la esperanza de volver a pelear por el campeonato, mientras que la liga se prepara para una temporada que promete estar marcada por el que podría ser el último baile del máximo anotador en la historia de la NBA.

Además del impacto deportivo, la incorporación del veterano también provoca enormes expectativas comerciales y mediáticas, ya que cada partido podría convertirse en una oportunidad para presenciar los últimos capítulos de una carrera que cambió para siempre la historia del baloncesto mundial.

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