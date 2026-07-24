El colombiano Einer Rubio no pudo terminar su participación en el Tour de Francia 2026 luego de sufrir un aparatoso accidente al finalizar la etapa 19, con llegada en Alpe d’Huez, un incidente que se produjo en medio del caos que se vivió antes del paso de los ciclistas por la meta.

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El corredor del Movistar Team apareció oficialmente como DNF (Did Not Finish) en los registros de la organización de la carrera, confirmando así su retiro de la competencia cuando apenas restaban dos jornadas para el cierre de la ronda francesa.

Las imágenes captadas por aficionados y difundidas posteriormente muestran que el accidente ocurrió cuando los ciclistas transitaban por una zona con gran presencia de público y vehículos de apoyo.

Aficionado provocó frenazo del carro del UAE y terminó afectando a Einer Rubio

De acuerdo con los videos del momento, un aficionado invadió el paso del vehículo de asistencia del UAE Team Emirates, obligando al conductor a frenar de manera repentina para evitar atropellarlo.

Esa maniobra sorprendió a los ciclistas que venían detrás y Einer Rubio terminó impactando contra el vehículo, cayendo con fuerza sobre el pavimento en medio de la multitud que permanecía en la carretera tras el final de la etapa.

Este es el video:

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Aunque el colombiano recibió atención tras el golpe, las consecuencias del accidente le impidieron continuar en competencia, por lo que el Tour confirmó posteriormente su abandono oficial.

El episodio volvió a poner sobre la mesa los problemas de seguridad que se presentan en las grandes vueltas cuando los aficionados invaden la vía o permanecen demasiado cerca del paso de los corredores y de los vehículos de los equipos.

Cómo iba Einer Rubio en el Tour de Francia 2026

Antes del accidente, Rubio había conseguido completar las etapas 17 y 18 en posiciones competitivas, manteniéndose como una de las cartas importantes del Movistar Team en la clasificación general durante la recta final de la carrera.

Sin embargo, el infortunio en Alpe d’Huez acabó anticipadamente con su participación, privándolo de disputar las dos últimas jornadas del Tour de Francia 2026.

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Su retiro representa un duro golpe para el ciclismo colombiano, que pierde a uno de sus representantes cuando la carrera entraba en su desenlace y después de haber superado con éxito las exigentes jornadas de montaña de la competencia.

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