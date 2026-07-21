El Tour de Francia 2026 volvió a quedar en el centro de la conversación, no solo por lo deportivo, sino por una medida poco habitual que desató controversia en el pelotón: la ejecución de controles antidopaje en plena madrugada a varios de los principales ciclistas de la competencia.

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Según se conoció en los últimos días, figuras como Tadej Pogacar, líder de la carrera, y Jonas Vingegaard, uno de sus principales rivales (que se retiró por caída), fueron despertados en horas de la noche para someterse a pruebas sorpresa, explicó RTVE.

En concreto, el esloveno fue controlado hacia las 5:00 a. m., mientras que el danés tuvo que hacerlo alrededor de las 2:00 a. m., en la previa de una de las etapas más exigentes de la competencia.

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La situación no solo sorprendió a los corredores, sino que abrió un debate inmediato sobre los límites de este tipo de procedimientos. De hecho, se confirmó que estos controles no fueron rutinarios: necesitaron la autorización de un juez en Francia, ya que este tipo de pruebas en horario nocturno solo se permite cuando existen “sospechas serias y consistentes” o condiciones excepcionales.

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA), encargada del programa antidopaje en el ciclismo, solicitó esa autorización en el marco de la legislación francesa, lo que convierte este episodio en un caso poco frecuente dentro del Tour, mencionó el mismo medio.

🚨 Según L'Équipe, los controles antidopaje realizados a Vingegaard y Pogačar (2:00 y 5:00 h) habrían sido autorizados por un juez francés en virtud de una ley de 2015.

📌 El diario señala que esta medida requiere "sospechas graves y consistentes" y riesgo de pérdida de pruebas. pic.twitter.com/xIU9Qn9CfR — InfoCiclismo (@infociclismoo) July 20, 2026

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios corredores expresaron su incomodidad por la interrupción del descanso en medio de una competencia de alta exigencia física. Pogacar, por ejemplo, aseguró que este tipo de controles afectan directamente la recuperación, mientras que otros ciclistas llegaron a calificarlos como “inhumanos” y poco respetuosos con los atletas.

El propio esloveno reconoció que, tras el control, apenas pudo dormir unas pocas horas, lo que encendió las alarmas sobre el impacto que esto puede tener en el rendimiento deportivo.

Desde los equipos también hubo inconformidad. Directivos del Visma cuestionaron la equidad de estos procedimientos y el momento en el que se hacen, especialmente cuando coinciden con etapas clave del Tour.

Pese a las críticas, las autoridades defendieron la medida. La ITA explicó que este tipo de controles, aunque poco comunes, son necesarios para garantizar la eficacia de la lucha contra el dopaje, especialmente para detectar prácticas como las microdosis, difíciles de identificar en horarios convencionales.

Además, recordaron que la normativa internacional permite hacer controles fuera de los horarios habituales siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y deportivos, como ocurrió en este caso.

Incluso dentro del ciclismo hay voces que respaldan estas prácticas, argumentando que ayudan a reforzar la credibilidad de un deporte históricamente golpeado por escándalos de dopaje.

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