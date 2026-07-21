Colombia vuelve a tener su bandera en lo más alto del motociclismo a nivel mundial. En la mañana de este martes, 21 de julio, Honda, uno de los equipos más fuertes del mundo en esta disciplina, confirmó que llegó a un acuerdo con el piloto colombo-español David Alonso, de 20 años de edad, para que esté en la MotoGP a partir de 2027.

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El acuerdo se dio a conocer por medio de las redes sociales, pues la compañía sacó un comunicado informando que se llegó a un acuerdo para firmar un contrato de varios años para que compita con ellos a partir de la próxima temporada.

Honda Racing Corporation are pleased to confirm the signing of David Alonso on a multi-year contract for the MotoGP World Championship. The 20-year-old Colombian has authored one of the most impressive runs through the lightweight classes in recent times, finishing third as a… pic.twitter.com/jMaBoR2DxG — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) July 21, 2026

Cabe recordar que a lo largo de su carrera, Alonso, de padre español y madre colombiana, suma 20 victorias, 30 podios y nueve ‘pole position’ entre Moto3 y Moto2, categorías en las que ha destacado por su forma de correr, lo arriesgado que es en pista y el control que tiene sobre la motocicleta.

Ahora, mientras se define si va al equipo principal o a LCR Honda, vale la pena destacar que será el segundo deportista colombiano en participar en esta categoría, luego de lo que hizo Yonny Hernández hace unos años.

Quién fue el primer colombiano en competir en MotoGP

Yonny Hernández, nacido en Medellín en 1988, es el único colombiano que ha competido en la categoría reina del MotoGP hasta ahora. Su historia destaca por la determinación: empezó en motocross y carreras callejeras en Colombia, emigró a España con recursos limitados y, tras brillar en supermotard y el Campeonato Español, llegó al Mundial en 2010.

Debutó en Moto2 con el equipo Blusens-STX, donde corrió en 2010 y 2011, logrando un destacado sexto lugar en Alemania. En 2012 dio el salto histórico a MotoGP con Avintia Blusens, pilotando una CRT. Su mejor resultado esa temporada fue un noveno puesto en Indianápolis.

Sus años más consistentes llegaron con Pramac Racing y Ducati. En 2014 y 2015 sumó regularidad, terminando 15 y 14 respectivamente en el campeonato, con varios top 10 y un séptimo puesto como mejor resultado individual. En 2016 corrió para el equipo Aspar, antes de regresar brevemente a Moto2 en 2017.

Aunque nunca subió al podio ni tuvo las motos más competitivas, Hernández se ganó el respeto por su pilotaje agresivo y valiente. En total, disputó 87 carreras en MotoGP y acumuló experiencia frente a las grandes figuras del motociclismo.

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Su trayectoria inspira a nuevas generaciones en Colombia y Latinoamérica, donde sigue siendo un referente del motociclismo de alto nivel. Tras MotoGP, participó en MotoE y en el Mundial de Resistencia, manteniendo su pasión por las dos ruedas.

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