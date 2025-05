Una jornada marcada por la tragedia se vivió este lunes en el circuito de Oulton Park, en el norte de Inglaterra, durante una válida del Campeonato Británico de ‘Superbikes’ (BSB). Un aparatoso accidente en cadena, ocurrido apenas en la primera curva de la carrera, dejó como saldo dos pilotos fallecidos y nueve más heridos, varios de ellos de gravedad.

Las víctimas mortales fueron el inglés Owen Jenner, de 21 años, y el neozelandés Shane Richardson, de 29. Ambos recibieron atención médica inmediata en el lugar del siniestro, pero lamentablemente no sobrevivieron a la gravedad de sus lesiones.

Jenner sufrió una “lesión cerebral catastrófica”, según reportó Motorsport Vision Racing (MSVR), entidad responsable del circuito, mientras que Richardson falleció camino al Hospital Universitario Royal Stoke por heridas graves en el pecho.

Este fue el lamentable accidente:

Two riders Owen Jenner (21) and Shane Richardson (29) lost their lives in a horrific 11-bike crash during the British Supersport race on May 5. Tom Tunstall (47) hospitalized, others injured. #OultonParkCrash #BritishSupersport #BSB2025 https://t.co/By0TTDBs3m

La magnitud del choque obligó a suspender la competencia de inmediato. La organización canceló el evento tras confirmar la gravedad de los lesionados, entre quienes se encuentra Tom Tunstall, de 47 años, con lesiones severas en la espalda y el abdomen. Otros pilotos, como Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes y Morgan McLaren-Wood, fueron atendidos por heridas de menor consideración.

La policía de Cheshire ya inició una investigación para esclarecer los hechos. Además, informaron que el incidente fue transmitido en vivo por televisión, pero la señal fue cortada rápidamente al notarse la gravedad de la situación.

MSVR statement: British Supersport Championship race, Oulton Park

At the start of the Quattro Group British Supersport Championship race at Oulton Park, exiting turn one there was a major chain reaction incident involving 11 riders. The race was immediately stopped and medical… pic.twitter.com/gQOIXi47LB

— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) May 5, 2025